«Ак Барс» обыграл «Авангард» в четвертом матче серии
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» на своем льду одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 2:1 в четвертом матче серии ¼ финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей шайбы забросили Александр Свитов (10-я минута) и Андрей Попов (18). У гостей отличился Николай Лемтюгов (42).
«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1. Следующий матч пройдет 17 марта в Омске.
|15.03.2017 19:00
|Зрители 8651
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"Татнефть Арена"
Главные тренеры
|Зинэтула Билялетдинов
|Федор Канарейкин
Вратари
|Эмиль Гарипов
|Доминик Фурх 58:12
|1-й период
|Антон Бурдасов
|04:32
|07:06
|Михаил Варнаков
|09:37
|Александр Свитов (В. Токранов)
|Юнас Анелев
|12:17
|14:29
|Степан Захарчук
|17:36
|Андрей Попов (С. Захарчук, Д. Мусин)
|2-й период
|Николай Лемтюгов
|27:13
|29:57
|Атте Охтамаа
|37:54
|Михаил Глухов
|Максим Пестушко
|37:54
|3-й период
|Николай Лемтюгов (В. Соботка)
|41:25
|Михаил Юньков
|53:50
|58:08
|Альберт Яруллин
Статистика
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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