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15 марта 2017, 22:07 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Ак Барс» обыграл «Авангард» в четвертом матче серии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» на своем льду одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 2:1 в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Александр Свитов (10-я минута) и Андрей Попов (18). У гостей отличился Николай Лемтюгов (42).

«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1. Следующий матч пройдет 17 марта в Омске.

15.03.2017 19:00 Зрители 8651 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Татнефть Арена"
Ак Барс 2:1 Авангард
(2:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Федор Канарейкин
Вратари
Эмиль Гарипов Доминик Фурх 58:12
1-й период
Антон Бурдасов 04:32
07:06 Михаил Варнаков
09:37 Александр Свитов (В. Токранов)
Юнас Анелев 12:17
14:29 Степан Захарчук
17:36 Андрей Попов (С. Захарчук, Д. Мусин)
2-й период
Николай Лемтюгов 27:13
29:57 Атте Охтамаа
37:54 Михаил Глухов
Максим Пестушко 37:54
3-й период
Николай Лемтюгов (В. Соботка) 41:25
Михаил Юньков 53:50
58:08 Альберт Яруллин
Статистика
10 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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