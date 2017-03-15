«Барыс» вылетел из плей-офф КХЛ

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Хоккеисты «Барыса» проиграли магнитогорскому «Металлургу» в четвертом матче серии и вылетели из плей-офф КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Астане сегодня, 15 марта, и завершилась со счетом 2:3 в овертайме в пользу гостей.

Счет в игре был открыт на 11-й минуте. Комбинацию с участием Брэндона Боченски и Найджела Доуса точным броском завершил последний. Второй период команды провели всухую, зато в третьем трижды поразили ворота.

Сначала «Металлург» дважды забил в большинстве и едва не переломил ход встречи. На 46-й минуте отличился Ян Коварж, а на 49-й — Крис Ли. Однако спасла «Барыс» шайба Никиты Михайлиса на 53-й, которая перевела игру в овертайм.

В дополнительное время все решила шайба Яна Коваржа в большинстве на 79-й минуте, которая была засчитана после просмотра видеоповтора. Это позволило «Металлургу» выиграть четвертый матч, а вместе с ним и серию.

Таким образом, «Металлург» с общим счетом 4:0 выиграл серию и вышел в финал Восточной конференции. Его соперник определится в противостоянии «Ак Барса» и «Авангарда» (на данный момент счет в серии — 2:1). Стоит отметить, что «Металлург» является действующим победителем Кубка Гагарина.