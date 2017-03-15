«Барыс» вылетел из плей-офф КХЛ
Решающую шайбу астанинцы пропустили в овертайме.
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Хоккеисты «Барыса» проиграли магнитогорскому «Металлургу» в четвертом матче серии и вылетели из
Встреча проходила в Астане сегодня, 15 марта, и завершилась со счетом 2:3 в овертайме в пользу гостей.
Счет в игре был открыт на 11-й минуте. Комбинацию с участием Брэндона Боченски и Найджела Доуса точным броском завершил последний. Второй период команды провели всухую, зато в третьем трижды поразили ворота.
Сначала «Металлург» дважды забил в большинстве и едва не переломил ход встречи. На 46-й минуте отличился Ян Коварж, а на 49-й — Крис Ли. Однако спасла «Барыс» шайба Никиты Михайлиса на 53-й, которая перевела игру в овертайм.
В дополнительное время все решила шайба Яна Коваржа в большинстве на 79-й минуте, которая была засчитана после просмотра видеоповтора. Это позволило «Металлургу» выиграть четвертый матч, а вместе с ним и серию.
Таким образом, «Металлург» с общим счетом 4:0 выиграл серию и вышел в финал Восточной конференции. Его соперник определится в противостоянии «Ак Барса» и «Авангарда» (на данный момент счет в серии — 2:1). Стоит отметить, что «Металлург» является действующим победителем Кубка Гагарина.
Для «Барыса» же девятый сезон КХЛ на этом завершен. Астанинский клуб в восьмой раз в своей истории сыграл в
|15.03.2017 16:30
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|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"Барыс-Арена"
|Барыс
|2:3 ОТ
|Металлург Мг
|(1:0, 0:0, 1:2)
|Эдуард Занковец
|Илья Воробьев
|Хенрик Карлссон
|Василий Кошечкин
|1-й период
|07:47
|Роман Старченко
|10:50
|Найджел Доус (Б. Боченски)
|14:31
|Егор Шалапов
|2-й период
|23:45
|Брендан Шиннимин
|Владислав Калетник
|23:45
|Сергей Терещенко
|31:08
|3-й период
|45:34
|Иван Кучин
|Ян Коварж (С. Мозякин, К. Ли)
|46:00
|47:35
|Брендан Шиннимин
|Крис Ли
|48:17
|Ярослав Хабаров
|49:16
|51:56
|Никита Михайлис (М. Худяков, К. Тривино)
|Овертайм
|77:48
|Максим Семенов
|Ян Коварж (С. Мозякин, К. Ли)
|78:09
|12
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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