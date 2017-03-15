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15 марта 2017, 20:26 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» вылетел из плей-офф КХЛ

Решающую шайбу астанинцы пропустили в овертайме.

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Хоккеисты «Барыса» проиграли магнитогорскому «Металлургу» в четвертом матче серии и вылетели из плей-офф КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Астане сегодня, 15 марта, и завершилась со счетом 2:3 в овертайме в пользу гостей.

Счет в игре был открыт на 11-й минуте. Комбинацию с участием Брэндона Боченски и Найджела Доуса точным броском завершил последний. Второй период команды провели всухую, зато в третьем трижды поразили ворота.

Сначала «Металлург» дважды забил в большинстве и едва не переломил ход встречи. На 46-й минуте отличился Ян Коварж, а на 49-й — Крис Ли. Однако спасла «Барыс» шайба Никиты Михайлиса на 53-й, которая перевела игру в овертайм.

В дополнительное время все решила шайба Яна Коваржа в большинстве на 79-й минуте, которая была засчитана после просмотра видеоповтора. Это позволило «Металлургу» выиграть четвертый матч, а вместе с ним и серию.

Таким образом, «Металлург» с общим счетом 4:0 выиграл серию и вышел в финал Восточной конференции. Его соперник определится в противостоянии «Ак Барса» и «Авангарда» (на данный момент счет в серии — 2:1). Стоит отметить, что «Металлург» является действующим победителем Кубка Гагарина.

Для «Барыса» же девятый сезон КХЛ на этом завершен. Астанинский клуб в восьмой раз в своей истории сыграл в плей-офф и во второй раз не смог преодолеть барьер второго раунда.

15.03.2017 16:30 Зрители 9291 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Барыс-Арена"
Барыс 2:3 ОТ Металлург Мг
(1:0, 0:0, 1:2)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Илья Воробьев
Вратари
Хенрик Карлссон Василий Кошечкин
1-й период
07:47 Роман Старченко
10:50 Найджел Доус (Б. Боченски)
14:31 Егор Шалапов
2-й период
23:45 Брендан Шиннимин
Владислав Калетник 23:45
Сергей Терещенко 31:08
3-й период
45:34 Иван Кучин
Ян Коварж (С. Мозякин, К. Ли) 46:00
47:35 Брендан Шиннимин
Крис Ли 48:17
Ярослав Хабаров 49:16
51:56 Никита Михайлис (М. Худяков, К. Тривино)
Овертайм
77:48 Максим Семенов
Ян Коварж (С. Мозякин, К. Ли) 78:09
Статистика
12 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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Новости КХЛ

Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу над астанинским «Барысом» со счетом 3:2 в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Астане.
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15 марта

"Барыс" проиграл "Металлургу" в четвертом матче серии и вылетел из плей-офф КХЛ

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