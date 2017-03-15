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15 марта 2017, 20:24 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу над астанинским «Барысом» со счетом 3:2 в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Астане.

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В составе хозяев шайбы забросил Найджел Доус (11-я минута) и Никита Михайлис (52). У гостей отличились Ян Коварж (47, 79) и Крис Ли (49).

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Металлурга».

В полуфинале Кубка Гагарина «Металлург» сыграет с победителем противостояния «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань). Магнитогорский клуб начнет серию двумя домашними матчами, которые пройдут 24 и 26 марта.

15.03.2017 16:30 Зрители 9291 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Барыс-Арена"
Барыс 2:3 ОТ Металлург Мг
(1:0, 0:0, 1:2)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Илья Воробьев
Вратари
Хенрик Карлссон Василий Кошечкин
1-й период
07:47 Роман Старченко
10:50 Найджел Доус (Б. Боченски)
14:31 Егор Шалапов
2-й период
23:45 Брендан Шиннимин
Владислав Калетник 23:45
Сергей Терещенко 31:08
3-й период
45:34 Иван Кучин
Ян Коварж (С. Мозякин, К. Ли) 46:00
47:35 Брендан Шиннимин
Крис Ли 48:17
Ярослав Хабаров 49:16
51:56 Никита Михайлис (М. Худяков, К. Тривино)
Овертайм
77:48 Максим Семенов
Ян Коварж (С. Мозякин, К. Ли) 78:09
Статистика
12 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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