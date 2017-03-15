Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал Кубка Гагарина
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу над астанинским «Барысом» со счетом 3:2 в четвертом матче четвертьфинальной серии
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Астане.
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В составе хозяев шайбы забросил Найджел Доус (11-я минута) и Никита Михайлис (52). У гостей отличились Ян Коварж (47, 79) и Крис Ли (49).
Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Металлурга».
В полуфинале Кубка Гагарина «Металлург» сыграет с победителем противостояния «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань). Магнитогорский клуб начнет серию двумя домашними матчами, которые пройдут 24 и 26 марта.
|15.03.2017 16:30
|Зрители 9291
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"Барыс-Арена"
|Барыс
|2:3 ОТ
|Металлург Мг
|(1:0, 0:0, 1:2)
Главные тренеры
|Эдуард Занковец
|Илья Воробьев
Вратари
|Хенрик Карлссон
|Василий Кошечкин
|1-й период
|07:47
|Роман Старченко
|10:50
|Найджел Доус (Б. Боченски)
|14:31
|Егор Шалапов
|2-й период
|23:45
|Брендан Шиннимин
|Владислав Калетник
|23:45
|Сергей Терещенко
|31:08
|3-й период
|45:34
|Иван Кучин
|Ян Коварж (С. Мозякин, К. Ли)
|46:00
|47:35
|Брендан Шиннимин
|Крис Ли
|48:17
|Ярослав Хабаров
|49:16
|51:56
|Никита Михайлис (М. Худяков, К. Тривино)
|Овертайм
|77:48
|Максим Семенов
|Ян Коварж (С. Мозякин, К. Ли)
|78:09
Статистика
|12
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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