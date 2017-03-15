Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

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В составе хозяев шайбы забросил Найджел Доус (11-я минута) и Никита Михайлис (52). У гостей отличились Ян Коварж (47, 79) и Крис Ли (49).

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Металлурга».

В полуфинале Кубка Гагарина «Металлург» сыграет с победителем противостояния «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань). Магнитогорский клуб начнет серию двумя домашними матчами, которые пройдут 24 и 26 марта.