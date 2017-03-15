Стали известны составы команд на матч «Ак Барса» и «Авангарда»
Опубликованы составы команд на четвёртый матч серии казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда», который начнётся сегодня, 15 марта, в 19:00 мск.
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«Ак Барс»:
Гарипов (Галимов);
Секач — Ткачёв — Азеведу, Захарчук — Мусин;
Архипов — Свитов — Токранов, Йордан — Охтамаа;
Лукоянов — Малыхин — Варнаков, Яруллин — Батыршин;
Глинкин — Попов — Глухов, Сидоров — Лазарев.
«Авангард»:
Фурх (Шилин);
Пьянов — Зубов — Михеев, Мартынов — Никитин;
Хохряков — Соботка — Бурдасов, Густафссон — Анелёв;
Фищенко — Дервук — Пестушко, Медведев — Григорьев;
Бут — Юньков — Лемтюгов, Меньшиков — Орлов.
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