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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29088822/
15 марта 2017, 17:40 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

КХЛ: до 30 апреля утверждения о составе участников сезона-2017/18 преждевременны

В КХЛ прокомментировали информацию о том, что со следующего сезона «Медвешчак» покинет состав участников лиги.

«Согласно статье 8 Спортивного регламента КХЛ состав участников чемпионата определяется и утверждается Советом директоров КХЛ перед началом каждого сезона. В соответствии с положениями статьи 45 Правового регламента КХЛ, каждый клуб должен в срок до 30 апреля предоставить в лигу документы, подтверждающие финансовые гарантии в период с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года. Исходя из этого формируется предварительный состав участников чемпионата КХЛ соответствующего сезона. Таким образом, до 30 апреля какие-либо утверждения о составе клубов-участников следующего чемпионата КХЛ будут являться преждевременными», — пояснили «Чемпионату» в пресс-службе лиги.
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