КХЛ: до 30 апреля утверждения о составе участников сезона-2017/18 преждевременны

«Согласно статье 8 Спортивного регламента КХЛ состав участников чемпионата определяется и утверждается Советом директоров КХЛ перед началом каждого сезона. В соответствии с положениями статьи 45 Правового регламента КХЛ, каждый клуб должен в срок до 30 апреля предоставить в лигу документы, подтверждающие финансовые гарантии в период с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года. Исходя из этого формируется предварительный состав участников чемпионата КХЛ соответствующего сезона. Таким образом, до 30 апреля какие-либо утверждения о составе клубов-участников следующего чемпионата КХЛ будут являться преждевременными», — пояснили «Чемпионату» в пресс-службе лиги.