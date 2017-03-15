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Кажется, лучше всех о «Медвешчаке» сказал легендарный хоккеист Павел Буре, когда давал интервью «Советскому спорту».

Мой вопрос звучал так:

— Есть хорватский клуб «Медвешчак», который от безденежья распродал состав и привозил на официальный матч по 13 игроков. Что делать с такой командой — искать ей новых спонсоров или выгонять из КХЛ?

— Моя точка зрения: если у тебя нет денег, и ты не можешь содержать клуб, то нечего участвовать, — не резким, но спокойным и твердым голосом ответил Буре. — Кому нужна эта клоунада? Есть стандарт, сколько человек должно быть в команде. Если в НХЛ ломаются игроки, то берут ребят из фарм-клуба. А где резерв у «Медвешчака»? Это хорошо, что лига расширяется. Но ты не должен ездить на «Мерседесе», если не можешь себе этого позволить. Нет денег — просто не участвуй в КХЛ.

…Все так, и даже спорить не о чем.

Теперь стало известно, что «Медвешчак» со следующего сезона не будет выступать в КХЛ. Хорватский клуб возвращается в Австрийскую хоккейную лигу, в которой играл с 2009 по 2013 годы. Там проще, там дешевле. Там нет выездов во Владивосток и Пекин.

Чем запомнился нам «Медвешчак» за эти четыре сезона? Конечно, эффектной победой в первом же матче, когда ЦСКА был разгромлен в Загребе со счетом 7:1. Причем, как помню, в 2013 году за армейцев играл Александр Радулов, и команда была вполне себе сильной. Джон Торчетти пытался сколотить состав, который станет чемпионом. Правда, надо напомнить, что ЦСКА добирался в Хорватию с приключениями, пришлось даже менять или чинить самолет, дорога получилась очень трудной. Но это лишь оправдания.

В первом сезоне «Медвешчак» удивил, когда вышел в плей-офф. Правда, там всухую проиграл серию «Леву» (0−4). Тот «Лев» из Праги дошел до финала, где проиграл «Магнитке» (3−4) и схлопнулся.

А теперь в КХЛ нет «Медвешчака». Следующие три сезона — 23, 20, 24 места. Команда зарабатывала тем, что набирала игроков, а потом распродавала их перед дедлайном. Ну и кассовые сборы. Хотя со временем пришлось переезжать из 15-тысячного дворца в «Дом Спортова» (6400), где уже не собирались аншлаги.

В нынешнем состоянии «Медвешчак» не мог рассчитывать ни на что серьезное. И по ходу турнира буквально развалился по частям. Прав Буре: привозить 13 человек на матч — это клоунада.

Вообще команда была симпатичная. Североамериканский стиль игры. Маленькая площадка. Задорные болельщики. Европейский колорит.

Но теперь возникают вопросы уже к КХЛ по истории с «Медвешчаком»:

1. Броуновское движение с иностранными клубами, когда их состав в лиге меняется каждый год — это нормально?

2. Чего вы ждали от клуба, который приходил в лигу с 180 миллионами рублей бюджета? Это примерно как зарплата одного звездного игрока КХЛ.

3. Где был фарм-клуб «Медвешчака», чтобы можно собирать нормальный состав пусть даже из молодежи, а не 13 человек? Торговля игроками — это понятно. Та же бедная «Кузня» так делает. Но куда лига смотрела, позволяя превращать свой проект в клоунаду?

В общем, «Медвешчак» по-тихому ушел. Панихиды не будет. Кого мы там следующего ждем к себе из Европы? Швеция? Дания? Франция?

Или может, Англия? Замахнемся на Уильяма нашего Шекспира.

Павел Лысенков