Борис Майоров: Мне не жалко, что «Медвешчак» ушел из КХЛ. Зачем он нам нужен?
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал выход хорватского клуба из нашей лиги.
— Мне не жалко, что этой команды в нашем чемпионате больше не будет, — заявил Борис Майоров. — Я вообще не сторонник появления иностранных клубов в нашей лиге. Всегда задаюсь вопросом: «Что они нам дадут?!» Вот если говорить не о политике, не об информации и интеграции на Запада, а именно о спорте? Ну чем нам «Медвешчак» поможет?
Я еще понимаю — «Йокерит». Это известная и сильная команды, чемпион Финляндии, где хоккей хорошо развит и конкурирует с нами на международной арене.
А где находится Хорватия на карте мирового хоккея? Покажите мне….
Напомним, что сегодня «Медвешчак» официально объявил что покидает КХЛ и возвращается в австрийскую лигу.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter