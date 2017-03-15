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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29087803/
15 марта 2017, 16:28 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Борис Майоров: Мне не жалко, что «Медвешчак» ушел из КХЛ. Зачем он нам нужен?

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал выход хорватского клуба из нашей лиги.

— Мне не жалко, что этой команды в нашем чемпионате больше не будет, — заявил Борис Майоров. — Я вообще не сторонник появления иностранных клубов в нашей лиге. Всегда задаюсь вопросом: «Что они нам дадут?!» Вот если говорить не о политике, не об информации и интеграции на Запада, а именно о спорте? Ну чем нам «Медвешчак» поможет?

Я еще понимаю — «Йокерит». Это известная и сильная команды, чемпион Финляндии, где хоккей хорошо развит и конкурирует с нами на международной арене.

А где находится Хорватия на карте мирового хоккея? Покажите мне….

Напомним, что сегодня «Медвешчак» официально объявил что покидает КХЛ и возвращается в австрийскую лигу.

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