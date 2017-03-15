Представитель ХК «Медвешчак»: Речь о выходе клуба из состава КХЛ пока не ведется

В среду президент «Медвешчака» Дамир Гоянович сообщил пресс-службе клуба, что со следующего сезона хорватский коллектив будет участвовать в чемпионате Австрийской хоккейной лиги (EBEL).

«Мистер Гоянович никогда не говорил о том, что “Медвешчак” покинет КХЛ, срок подачи заявок и гарантий клубов на участие в чемпионате КХЛ продолжается до 30 апреля 2017 года. Наша заявка на участие в чемпионате КХЛ, т. е. подача документов до вышеуказанного срока, зависит от планов и ответа наших спонсоров, в первую очередь от того, продолжится ли сотрудничество между “Медвешчаком” и российскими партнерами, — сказал Вучинич. — Сегодняшнее подтверждение участия в Австрийской хоккейной лиге (EBEL) никоим образом не зависит от наших будущих планов в КХЛ. Список чемпионатов, в которых “Медвешчак” будет выступать в следующем сезоне, станет известным в конце мая, после окончания срока подачи заявок».