Представитель ХК «Медвешчак»: Речь о выходе клуба из состава КХЛ пока не ведется
МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Медвешчак» не исключил возможность выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил директор коммуникаций загребского клуба Ранко Вучинич.
В среду президент «Медвешчака» Дамир Гоянович сообщил
«Мистер Гоянович никогда не говорил о том, что “Медвешчак” покинет КХЛ, срок подачи заявок и гарантий клубов на участие в чемпионате КХЛ продолжается до 30 апреля 2017 года. Наша заявка на участие в чемпионате КХЛ, т. е. подача документов до вышеуказанного срока, зависит от планов и ответа наших спонсоров, в первую очередь от того, продолжится ли сотрудничество между “Медвешчаком” и российскими партнерами, — сказал Вучинич. — Сегодняшнее подтверждение участия в Австрийской хоккейной лиге (EBEL) никоим образом не зависит от наших будущих планов в КХЛ. Список чемпионатов, в которых “Медвешчак” будет выступать в следующем сезоне, станет известным в конце мая, после окончания срока подачи заявок».
Ранее КХЛ сообщила, что «Медвешчак» должен подать необходимые документы для участия в чемпионате следующего сезона до 15 июля. Клуб будет автоматически исключен из списка участников на следующий сезон, если не выполнит требования правового регламента лиги.
«Медвешчак» выступает в лиге с 2013 года. Клуб только один раз участвовал в
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