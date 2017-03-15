Зелепукин назначен генеральным менеджером клуба КХЛ «Северсталь»

В нынешнем сезоне «Северсталь» заняла 11-е место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и не попала в плей-офф.

Зелепукин работал спортивным директором в новокузнецком «Металлурге» в 2014—2016 годах. С 28 августа по 24 сентября 2016 года Зелепукин также временно исполнял обязанности главного тренера новокузнецкой команды.