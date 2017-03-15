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15 марта 2017, 14:34 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Главный тренер ХК «Динамо» Орешкин пропустит выездной матч со СКА по состоянию здоровья

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин пропустит пятый матч серии ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги против санкт- петербургского СКА по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Главный тренер ХК Динамо Орешкин пропустит выездной матч со СКА по состоянию здоровья - Фото Увеличить
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Причиной пропуска стал гипертонический криз. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьев.

Пятый матч серии команды проведут 16 марта в Санкт- Петербурге. Счет в серии до четырех побед — 3−1 в пользу СКА.

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