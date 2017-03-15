«Медвешчак» больше не будет выступать в КХЛ, команда вернётся в австрийскую лигу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В КХЛ «Медвешчак» выступал четыре сезона. В дебютном сезоне-2013/14 команде удалось пробиться в плей-офф. «Медвешчак» уступил в первом раунде будущему финалисту — клубу «Лев» из Праги.