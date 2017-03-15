«Медвешчак» больше не будет выступать в КХЛ, команда вернётся в австрийскую лигу
«Медвешчак» со следующего сезона не будет выступать в КХЛ. Сообщается, что команда возвращается в Австрийскую хоккейную лигу. «Медвешчак» выступал в этой лиге с 2009 по 2013 год.
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В КХЛ «Медвешчак» выступал четыре сезона. В дебютном сезоне-2013/14 команде удалось пробиться в
Три следующих чемпионата команда не попала в
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