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15 марта 2017, 14:48 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Медвешчак» больше не будет выступать в КХЛ, команда вернётся в австрийскую лигу

«Медвешчак» со следующего сезона не будет выступать в КХЛ. Сообщается, что команда возвращается в Австрийскую хоккейную лигу. «Медвешчак» выступал в этой лиге с 2009 по 2013 год.

Медвешчак со следующего сезона не будет выступать в <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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В КХЛ «Медвешчак» выступал четыре сезона. В дебютном сезоне-2013/14 команде удалось пробиться в плей-офф. «Медвешчак» уступил в первом раунде будущему финалисту — клубу «Лев» из Праги.

Три следующих чемпионата команда не попала в плей-офф. В текущем сезоне клуб распродал игроков и отпустил главного тренера Горди Дуайера, в том числе переходы состоялись и после дедлайна КХЛ.

Медвешчак
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