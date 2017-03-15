Тренер Фахрутдинов ведет переговоры с ХК «Югра»
МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Мисхат Фахрутдинов ведет переговоры с хоккейным клубом «Югра» по поводу назначения на пост главного тренера. Об этом он рассказал ТАСС.
Ранее портал «Чемпионат.com» сообщил, что Фахрутдинов, Сергей Гусев и Равиль Якубов могут войти в тренерский штаб
«Предварительный разговор о намерениях ведется. Больше пока ничего не могу сказать», — сказал Фахрутдинов.
В текущем сезоне Фахрутдинов работал главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур». 20 декабря специалист подал в отставку. «Амур» в текущем сезоне не попал в
«Югра» в текущем сезоне также не попала в
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