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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29085096/
15 марта 2017, 13:53 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Тренер Фахрутдинов ведет переговоры с ХК «Югра»

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Мисхат Фахрутдинов ведет переговоры с хоккейным клубом «Югра» по поводу назначения на пост главного тренера. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее портал «Чемпионат.com» сообщил, что Фахрутдинов, Сергей Гусев и Равиль Якубов могут войти в тренерский штаб ханты-мансийского клуба. Действующим главным тренером команды является Андрей Разин.

«Предварительный разговор о намерениях ведется. Больше пока ничего не могу сказать», — сказал Фахрутдинов.

В текущем сезоне Фахрутдинов работал главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур». 20 декабря специалист подал в отставку. «Амур» в текущем сезоне не попал в плей-офф.

«Югра» в текущем сезоне также не попала в плей-офф.

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ХК «Югра» определится с тренерским штабом через две недели

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Югра» определится с тренерским штабом команды ориентировочно через две недели. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Югры» Василий Филипенко.
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