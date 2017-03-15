Тренер Фахрутдинов ведет переговоры с ХК «Югра»

Ранее портал «Чемпионат.com» сообщил, что Фахрутдинов, Сергей Гусев и Равиль Якубов могут войти в тренерский штаб ханты-мансийского клуба. Действующим главным тренером команды является Андрей Разин.

«Предварительный разговор о намерениях ведется. Больше пока ничего не могу сказать», — сказал Фахрутдинов.

В текущем сезоне Фахрутдинов работал главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур». 20 декабря специалист подал в отставку. «Амур» в текущем сезоне не попал в плей-офф.