ХК «Югра» определится с тренерским штабом через две недели

Нынешним главным тренером «Югры» является Андрей Разин, который пришел в команду в начале декабря. Клуб не смог попасть в текущем сезоне в плей-офф.

«Мы пока определяемся с тренерским штабом, решение еще не принято, это может быть сделано через пару недель. Мы находимся в процессе обсуждения всяких вариантов», — сказал Филипенко.

Ранее бывший главный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов сообщил ТАСС, что ведет предварительные переговоры с «Югрой».