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15 марта 2017, 13:54 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ХК «Югра» определится с тренерским штабом через две недели

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Югра» определится с тренерским штабом команды ориентировочно через две недели. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Югры» Василий Филипенко.

Нынешним главным тренером «Югры» является Андрей Разин, который пришел в команду в начале декабря. Клуб не смог попасть в текущем сезоне в плей-офф.

«Мы пока определяемся с тренерским штабом, решение еще не принято, это может быть сделано через пару недель. Мы находимся в процессе обсуждения всяких вариантов», — сказал Филипенко.

Ранее бывший главный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов сообщил ТАСС, что ведет предварительные переговоры с «Югрой».

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