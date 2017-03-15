КХЛ заняла третье место в Европе по посещаемости в 2016 году
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заняла третье место по посещаемости в Европе в 2016 году. Об этом сообщается в ежегодном отчете Международной федерации хоккея (IIHF), опубликованном на официальном сайте организации.
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Лидирует в списке Швейцарская лига, на каждый матч которой в среднем приходит 6 882 зрителя. Второе место у Немецкой хоккейной лиги (6 198), матчи КХЛ в среднем посещает 6 121 зритель.
В списке самых посещаемых клубов Европы на первом месте идет швейцарский «Берн» (16 399, 95,73%). Среди клубов КХЛ лучший показатель у минского «Динамо», которое идет на втором месте в рейтинге (13 230, 87,70%). На четвертом месте расположился петербургский СКА (11 735, 93,88%), на седьмом — хельсинкский «Йокерит» (9 610, 70,33%). Также в десятку вошел братиславский «Слован» (9 104, 90,54%).
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