СМИ: Береглазов интересен «Рейнджерс»
Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов может продолжить карьеру в НХЛ. Как сообщает Sportsnet, 22-летний хоккеист интересен «Рейнджерс».
Летом хоккеист станет свободным агентом и представители команды из
Отметим, что Береглазов не был выбран на драфте НХЛ. В текущем сезоне защитник набрал 19 (1+18) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а в семи встречах Кубка Гагарина записал на свой счет шесть голевых передач. За «Магнитку» он играет с 2013 года. Всего в КХЛ на его счету 47 (7+40) очков в 201 встрече.
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