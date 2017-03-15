СМИ: Береглазов интересен «Рейнджерс»

Летом хоккеист станет свободным агентом и представители команды из Нью-Йорка могут попытаться пригласить его в свою команду.

Отметим, что Береглазов не был выбран на драфте НХЛ. В текущем сезоне защитник набрал 19 (1+18) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а в семи встречах Кубка Гагарина записал на свой счет шесть голевых передач. За «Магнитку» он играет с 2013 года. Всего в КХЛ на его счету 47 (7+40) очков в 201 встрече.