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15 марта 2017, 11:21 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

СМИ: Береглазов интересен «Рейнджерс»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов может продолжить карьеру в НХЛ. Как сообщает Sportsnet, 22-летний хоккеист интересен «Рейнджерс».

Летом хоккеист станет свободным агентом и представители команды из Нью-Йорка могут попытаться пригласить его в свою команду.

Отметим, что Береглазов не был выбран на драфте НХЛ. В текущем сезоне защитник набрал 19 (1+18) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а в семи встречах Кубка Гагарина записал на свой счет шесть голевых передач. За «Магнитку» он играет с 2013 года. Всего в КХЛ на его счету 47 (7+40) очков в 201 встрече.

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Алексей Бадюков: Сегодня ставлю на «Барыс»

Алексей Бадюков: Сегодня ставлю на «Барыс»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса» и других команд КХЛ, комментатор «Матч ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч «Барыс» — «Металлург» Магнитогорск. Это четвёртый матч полуфинала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина. Игра состоится в среду в Астане на «Барыс-Арене».
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