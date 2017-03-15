«Магнитка» выйдет в финал, а Омск переломит серию с «Ак Барсом»?

«Барыс» — «Металлург» Мг

Вполне ожидаемо ударная тройка магнитогорского «Металлурга», потратив первый раунд плей-офф на раскачку, во втором принялась методично уничтожать соперника. Возможно, будь на месте астанчан более оборонительная команда, Мозякину и Ко пришлось бы труднее, но «Барыс» играет в открытый хоккей, что идеально подходит для «Магнитки». Подопечные Эдуарда Занковца борются в каждой игре, сами забрасывают немало шайб, но решительно ничего не могут сделать с лидерами уральского клуба. Данис Зарипов штампует хет-трики, Сергей Мозякин бьёт рекорды по голевым передачам, и не видно, за счёт чего «Барыс» сможет их остановить.



Переезд серии в Астану ничего не поменял в противостоянии команд. «Барыс» держался практически до середины матча, но затем стал пропускать. Дастин Бойд старался больше всех, забросил три шайбы, но этого было недостаточно. «Магнитка» в своей неторопливой и немного вальяжной манере раскатывала оборону астанинцев, а Мозякину и Зарипову было всё равно, на какой площадке устанавливать очередные рекорды.

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Что делать хозяевам в четвёртой встрече? Пожалуй, продолжать играть в свой хоккей. Сыграть от обороны, скажем, в стиле казанского «Ак Барса», у астанинцев не получится: не тот уровень игроков, да и Занковец весь сезон проповедует совсем иную систему игры. В возможно последнем матче сезона перед своими болельщиками «Барыс» наверняка будет вновь искать счастья в атаке и надеяться, что лидеры магнитогорцев будут более снисходительны к обороне астанинцев и Хенрику Карлссону. Такой расклад станет реальнее, если «Барыс» сыграет дисциплинированно и до минимума сократит количество удалений.



Впрочем, всё равно в этом матче всё будет зависеть от «Металлурга». Если уральцы не захотят затягивать серию, то «Барыс» вряд ли сможет им помешать. Ведь помимо первого звена у «Магнитки» есть ещё несколько действенных опций в нападении, которые могут включиться в нужный момент.

Цитата Наш прогноз: «Барыс» достойно завершит сезон, «Магнитка» выйдет в финал конференции.

«Ак Барс» — «Авангард»

Серия между «Ак Барсом» и «Авангардом» переехала в Казань и сразу же заиграла новыми красками. Если в Омске «Ак Барс» оба матча терпел и ждал своего шанса, то в столице Татарстана хозяева с первых же минут организовали мощное наступление на ворота Доминика Фурха и показали омичам, как нужно пользоваться преимуществом домашней площадки, забив дважды в начале игры.



Изменил свою игру и «Авангард», воспользовавшийся тем, что соперник открылся и предоставил «ястребам» больше пространства. Омичи уже не вязли в обороне казанцев, как это было в матчах на «Арене Омск», создавали реальные голевые моменты и существенно добавили при игре в большинстве.



После третьей игры серии стало очевидно: и казанцам, и омичам удобнее играть на выезде. «Ак Барс» в гостях готов терпеть хоть целую вечность, в то время как дома трибуны заставляют идти вперёд. А «Авангарду» больше по вкусу соревноваться в открытом хоккее на «Татнефть Арене», чем взламывать казанскую оборону при своих зрителях.

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Впрочем, это вовсе не означает, что в четвёртой игре серии «Авангард» вновь победит. «Ак Барс», повинуясь железной воле Зинэтулы Билялетдинова, может и на домашней арене застегнуться на все пуговицы, вновь навязав омичам свой излюбленный стиль. Всё-таки в тактическом компоненте казанцы превосходят «Авангард», который в этом сезоне вытаскивает тяжёлые матчи благодаря индивидуальным действиям игроков и сумасшедшему настрою, а не за счёт какой-либо системы игры.



Однако характер и должная эмоциональная заряженность, приправленные мастерством игроков, позволяют «Авангарду» держаться на плаву в серии против системного «Ак Барса». Кроме того, создаётся впечатление, что «ястребы» лучше готовы физически, ведь омичи играют в более энергозатратный хоккей, чем соперник, но признаков усталости не проявляют. Наконец, у «Авангарда» есть ещё один не задействованный в этой серии козырь — Николай Лемтюгов и Владимир Соботка, доставившие немало проблем «Адмиралу», в играх с казанцами пока практически незаметны.



Четвёртый матч серии наверняка станет решающим в этом противостоянии. Победа «Ак Барса» практически гарантирует команде Билялетдинова итоговый успех, а триумф «Авангарда» будет означать, что серия начинается заново.