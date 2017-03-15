Вратарь «Локомотива» Мурыгин может сыграть с ЦСКА в пятом матче четвертьфинала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь ярославского «Локомотива» Алексей Мурыгин может сыграть в пятом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина по хоккею против столичного ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе клуба.
В четвертой игре серии, прошедшей в Ярославле, Мурыгин был заменен
«С Мурыгиным все нормально, он может сыграть в четверг», — сообщили в
Пятый матч серии ЦСКА — «Локомотив» пройдет 16 марта в Москве, начало в 19:30 мск.
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