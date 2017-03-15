Вратарь «Локомотива» Мурыгин может сыграть с ЦСКА в пятом матче четвертьфинала плей-офф КХЛ

В четвертой игре серии, прошедшей в Ярославле, Мурыгин был заменен из-за травмы в начале второго периода после того, как на него толкнули своего же игрока, Петри Контиолу. Его заменил Александр Судницын.

«С Мурыгиным все нормально, он может сыграть в четверг», — сообщили в пресс-службе.

Пятый матч серии ЦСКА — «Локомотив» пройдет 16 марта в Москве, начало в 19:30 мск.