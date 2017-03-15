Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29082178/
15 марта 2017, 11:10 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Вратарь «Локомотива» Мурыгин может сыграть с ЦСКА в пятом матче четвертьфинала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь ярославского «Локомотива» Алексей Мурыгин может сыграть в пятом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина по хоккею против столичного ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В четвертой игре серии, прошедшей в Ярославле, Мурыгин был заменен из-за травмы в начале второго периода после того, как на него толкнули своего же игрока, Петри Контиолу. Его заменил Александр Судницын.

«С Мурыгиным все нормально, он может сыграть в четверг», — сообщили в пресс-службе.

Пятый матч серии ЦСКА — «Локомотив» пройдет 16 марта в Москве, начало в 19:30 мск.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
15 марта

Олимпийская чемпионка 1980 года Наймушина скончалась на 53-м году жизни

Путин отметил нравственную значимость Всемирных зимних Игр Специальной Олимпиады

СБР: биатлонистка Глазырина не будет участвовать в чемпионате России по решению IBU