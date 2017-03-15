Обзор дня: молчание Квартальнова, ответы Кудашова

Очень приятно ошибаться в прогнозах. То, что показал «Локомотив» в матче с ЦСКА, стало неожиданностью и очень приятной. Пусть уж лучше будут такие напряженные серии, чем тотальное превосходство одного из клубов. Но что же случилось с «Локомотивом», почему это так развалились армейцы? Наверное, потому, что первое звено у команды Алексея Кудашова стабильное, плюс там играют люди с западным менталитетом, которые умеют любую неудачу забывать через 10 минут после окончания встречи. В ЦСКА же вообще нет людей, у которых существует право на ошибку. Возможно, лишь Кирилл Петров и Александр Попов выходят регулярно, но им все время меняют партнеров, что не лучшим образом сказывается на сыгранности. Но посмотрите, как рубит Квартальнов! Максим Мамин ошибся в победной игре — в запас. Илья Сорокин смотрелся довольно неплохо в Москве, но пропустил шесть шайб за две игры — в запас. Что выиграл тренер этими перестановками? Ровным счетом ничего. Во время регулярного чемпионата несмотря на победу армейцев в гладком турнире, не покидало ощущение, что соперники уже знают, как именно играть против них, и многие клубы, сосредотачиваясь, вдруг делали игру соперников бессмысленной. Кажется, что у Алексея Кудашова есть решение проблемы и теперь все зависит от исполнителей. Дважды в этой серии они не подводили. Но теперь многое зависит от того, насколько серьезно пострадали Алексей Мурыгин и Якуб Накладал.

БАШКИРСКИЙ «ЙОКЕРИТ»

Официального подтверждения из «Салавата Юлаева» нет, но все настойчиво говорит о том, что команду может возглавить Эркка Вестерлунд. Я не знаю, разрешат ли Леониду Вайсфельду подписать контракт с иностранным специалистом, который не говорит на русском языке. Вполне возможно, что и намекнут — нежелательно. А, может быть, вспомнят, что финн работал в КХЛ и легализовался, но это, конечно, не аргумент. Мало ли, кто тут работал. Я не буду тут перечислять сильные стороны финна. Скажу о другом. Если придет Вестерлунд, то о зрелищном хоккее в истории уфимского клуба можно забыть. Главное достоинство команды в последние лет пять-семь в том, что за ней всегда было интересно смотреть, с кем бы она ни играла. Так вот теперь мы увидим «Йокерит» в Башкирии, а таких команд у нас больше половины, просто с разными исполнителями. И еще Леониду Вайсфельду нужно потратиться на хорошего переводчика с финского на русский. Прямо на отличного переводчика. Английский Эркки достаточно прост и не слишком разнообразен. Так мы и на пресс-конференции ходить перестанем.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

В «Северстали» назначили очередного генерального менеджера. Им стал Валерий Зелепукин, который в прошлом сезоне трудился в Новокузнецке. Напомним, что в Череповце в прошлом сезоне человека на этой должности меняли чаще всего. В Вологодской области, кажется, по-другому понимают значение генерального менеджера. А что же Зелепукин? При нем в «Металлурге» появились Михаил Анисин и Андрей Первышин, он же потом защищал игроков, которые были не нужны главному тренеру. Никаких значительных решений за время его работы в клубе я не помню, но вы же знаете, как жил Новокузнецк. В общем, это странное решение. И еще смешней назначать на эту должность человека, который не может привести своего тренера. Я не за отставку Александра Гулявцева. Просто очередность назначений должна быть другой.

НОВОСИБИРСКИЕ СТРАДАНИЯ

Все проблемы «Сибири» последних двух лет в том, что администрация области прекратила выполнять свои обязательства перед клубом. Никто там не просил бюджетных денег на зарплаты, но у сильного губернатора всегда есть десятки возможностей помочь команде. Посмотрите на хороший пример в Нижнем Новгороде, или на странный — в Самарской. Так вот в Новосибирской губернатор Владимир Городецкий постоянно демонстрирует равнодушие к клубу. Доходило до смешного. Так хоккеистов не пригласили на мероприятие, когда награждали лучших спортсменов региона. А лучшим клубом стал «Сибиряк», играющий в мини-футбол. Вчера он дал понять, что все в клубе нормально и у команды есть главное — поддержка болельщиков. Это очень приятно, но с одной поддержкой ничего не сделаешь, а руководитель, видимо, и дальше не собирается помогать. Теперь уже решено делать «ставку на местных воспитанников». Когда хотят угробить клуб, произносят именно эту фразу.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ

Александр ЕРЕМЕНКО «Динамо» М.

Ошибся в первом, да и во втором случае с заброшенными шайбами, не спасает команду.

Иван ТЕЛЕГИН ЦСКА.

Два удаления, «-1» и ничего в атаке, кроме излишней грубости.

Александр ПОПОВ ЦСКА.

Нанес всего один бросок за 16 минут, был полностью закрыт игроками ярославского клуба.