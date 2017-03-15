Обзор дня: молчание Квартальнова, ответы Кудашова
Если «Салават Юлаев» назначит Эркку Вестерлунда главным тренером, то прекратит быть самой зрелищной командой, в Новосибирской области делают все, чтобы «Сибирь» была слабой, а в «Северстали» назначили нового генерального менеджера.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Очень приятно ошибаться в прогнозах. То, что показал «Локомотив» в матче с ЦСКА, стало неожиданностью и очень приятной. Пусть уж лучше будут такие напряженные серии, чем тотальное превосходство одного из клубов. Но что же случилось с «Локомотивом», почему это так развалились армейцы? Наверное, потому, что первое звено у команды Алексея Кудашова стабильное, плюс там играют люди с западным менталитетом, которые умеют любую неудачу забывать через 10 минут после окончания встречи. В ЦСКА же вообще нет людей, у которых существует право на ошибку. Возможно, лишь Кирилл Петров и Александр Попов выходят регулярно, но им все время меняют партнеров, что не лучшим образом сказывается на сыгранности. Но посмотрите, как рубит Квартальнов! Максим Мамин ошибся в победной игре — в запас. Илья Сорокин смотрелся довольно неплохо в Москве, но пропустил шесть шайб за две игры — в запас. Что выиграл тренер этими перестановками? Ровным счетом ничего. Во время регулярного чемпионата несмотря на победу армейцев в гладком турнире, не покидало ощущение, что соперники уже знают, как именно играть против них, и многие клубы, сосредотачиваясь, вдруг делали игру соперников бессмысленной. Кажется, что у Алексея Кудашова есть решение проблемы и теперь все зависит от исполнителей. Дважды в этой серии они не подводили. Но теперь многое зависит от того, насколько серьезно пострадали Алексей Мурыгин и Якуб Накладал.
БАШКИРСКИЙ «ЙОКЕРИТ»
Официального подтверждения из «Салавата Юлаева» нет, но все настойчиво говорит о том, что команду может возглавить Эркка Вестерлунд. Я не знаю, разрешат ли Леониду Вайсфельду подписать контракт с иностранным специалистом, который не говорит на русском языке. Вполне возможно, что и намекнут — нежелательно. А, может быть, вспомнят, что финн работал в КХЛ и легализовался, но это, конечно, не аргумент. Мало ли, кто тут работал. Я не буду тут перечислять сильные стороны финна. Скажу о другом. Если придет Вестерлунд, то о зрелищном хоккее в истории уфимского клуба можно забыть. Главное достоинство команды в последние лет
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
В «Северстали» назначили очередного генерального менеджера. Им стал Валерий Зелепукин, который в прошлом сезоне трудился в Новокузнецке. Напомним, что в Череповце в прошлом сезоне человека на этой должности меняли чаще всего. В Вологодской области, кажется,
НОВОСИБИРСКИЕ СТРАДАНИЯ
Все проблемы «Сибири» последних двух лет в том, что администрация области прекратила выполнять свои обязательства перед клубом. Никто там не просил бюджетных денег на зарплаты, но у сильного губернатора всегда есть десятки возможностей помочь команде. Посмотрите на хороший пример в Нижнем Новгороде, или на странный — в Самарской. Так вот в Новосибирской губернатор Владимир Городецкий постоянно демонстрирует равнодушие к клубу. Доходило до смешного. Так хоккеистов не пригласили на мероприятие, когда награждали лучших спортсменов региона. А лучшим клубом стал «Сибиряк», играющий в
ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ
Александр ЕРЕМЕНКО «Динамо» М.
Ошибся в первом, да и во втором случае с заброшенными шайбами, не спасает команду.
Иван ТЕЛЕГИН ЦСКА.
Два удаления, «-1» и ничего в атаке, кроме излишней грубости.
Александр ПОПОВ ЦСКА.
Нанес всего один бросок за 16 минут, был полностью закрыт игроками ярославского клуба.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter