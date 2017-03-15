Алексей Бадюков: Сегодня ставлю на «Барыс»

Эксперт считает, что в предстоящем поединке хозяева наконец-то сумеют победить.



«С одной стороны “Магнитка” должна побеждать в этой встрече. Достаточно спокойно она играет, доводит игры до победы довольно легко. Но с другой стороны, возможно, для “Магнитки” лучше ещё матч сыграть. Не думаю, что это может стать основной причиной. Но в этой встрече, как мне кажется, “Магнитке” будет тяжелее всего. “Барыс” понимает, что это, возможно, последний матч. И это может повлиять на исход. Тем более сейчас Боченски будет набирать форму. Он уже сыграл в прошлой встрече и выглядел неплохо. Вполне возможно, что повторится та же история, что и в противостоянии Магнитогорска с “Куньлунем”. По всем статьям уральцы обыгрывали соперника, но уступили во втором выездном матче. Тогда “Куньлунь” забил свои моменты, а “Магнитка” нет. Не исключаю, что и “Барыс” может зацепить один матч. В этой встрече ставлю на победу “Барыса”», — сказал Бадюков.