Юрзинов: Ухожу из «Куньлуня», так как хочу сам принимать решения

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший дал первое интервью после знаменитой пресс-конференции в Магнитогорске, когда его команда выбыла из плей-офф, уступив «Металлургу». На ней наставник «Куньлуня» объявил, что, несмотря на ещё год действующего контракта с китайской командой, он принял решение подать в отставку. О причинах своего ухода и проделанной работе за год Юрзинов рассказал «Чемпионату».

Гордость и слова благодарности

— Как бы оценили завершившийся для «Куньлуня» дебютный сезон?

— Я горжусь той командой, которую удалось создать в первый год её существования. Это очень непростой проект, всё приходилось начинать с самого начала. Проделана гигантская работа. Комплектация команды, тяжелейший сезон. Нам пришлось преодолеть огромное количество сложностей. Работать с нуля непросто, накладывается дополнительная ответственность.



— Довольны, что добились результата и вышли в плей-офф?

— Конечно. Считаю, что выступили достойно. Хоккей в Китае получит толчок к развитию после создания нашей команды. Горжусь и говорю спасибо за то, что поступило предложение, что мне доверили такой проект. Я работал с полным воодушевлением.



— Когда вы возвращаетесь в Китай?

— Вылетаю 19 марта. В прессе появилась информация, что со следующего сезона в «Куньлуне» будет работать Майк Кинэн. Я со своей стороны буду ждать предложений от других клубов. Повторюсь, нами проведён удачный и хороший сезон.



— То есть официально вашу отставку пока никто не принимал?

— Да, 20-го числа мы должны ещё раз встретиться и поговорить.



— Как бы вы оценили выступление китайских хоккеистов — Зака Юйэня и Руди Ина, а также молодых и менее известных ребят? Они могут вырасти в топ-игроков?

— Несомненно. Мы стали прививать Китаю любовь к хоккею. Этот вид спорта стал знаком для страны. Появились телевизионные трансляции, своя публика. Хоккей в Поднебесной должен пойти вперёд. Вначале было сложно, не ходили зрители. Но постепенно появились болельщики, поддержка на трибунах. Всё это помогало команде. Возросла конкуренция.

Шарль де Голль и трудный путь, по которому нужно идти

— Вы играли и в Пекине, и в Шанхае. Где было тяжелее, а где приятнее? Не напрягала такая чехарда?

— Было интересно работать в обоих городах. Появились определённые сложности с переездом команды в середине чемпионата из Шанхая в Пекин. Новый каток, условия. Немножко сбились с ритма. А так — очень красивые места, везде понравилось. В Пекине, как уже отметил, стали появляться зрители. Приятные ощущения.



— Спортивный директор Владимир Кречин заявил, что контракты на следующий год имеют только Томи Кархунен и Зак Юйэнь. Как относитесь к тому, что заложенный вами фундамент может быть разрушен?

— Я думаю, что фундамент в итоге останется. Всегда сложно начинать и быть первопроходцем. Когда постепенно появляется успех и результат, то сразу растёт конкуренция, приходят новые люди. Помните, у Шарля де Голля есть хорошее выражение: «Всегда выбирайте самый трудный путь — на нём вы не встретите конкурентов». Я выбрал тернистый путь, но именно по нему всегда нужно идти.

— Встречались бытовые проблемы, связанные с проживанием, длительными перелётами?

— У всех команд сложные перелёты. Любой клуб в КХЛ сталкивается с какими-то вопросами. Легко не бывает никогда, возникают разные проблемы. Надо их преодолевать. А если обращать на них внимание, ссылаться — то ничего хорошего не получится. В остатке всегда остаётся позитивный спортивный результат.



— Коллектив в «Куньлуне» был дружный?

— Да. Несмотря на тот факт, что он очень интернациональный. У всех нас была общая идея. Мы всегда старались не обращать внимания на трудности, а преодолевали их. Команда достойно и честно отработала сезон. В конце было сложновато, но ведь мы постоянно шли в зоне плей-офф! Поэтому попадание туда — не случайность, а закономерность. Заслуга и плоды проделанной работы.



— По сути, стартовали с лета?

— Да, как с 15 июня начали, так и впахивали до последней игры с Магнитогорском.

Желание работать самостоятельно и причина отставки

— На каком языке говорили на лавке? И являлся ли плюсом тот факт, что в «Куньлуне» не было лимита на легионеров?

— Несомненно, ведь иначе нам было бы тяжелее собрать коллектив. Рассматривалось много россиян, но не было возможности. Хорошо, что в итоге пришли ребята, которые хотели выступать за клуб. В какой-то мере нас это объединило. А язык был и английский, и финский, и русский. Где-то немножно словацкий, шведский (смеётся). Приходилось разговаривать на всех языках.

— Как китайские руководители клуба восприняли выход команды в плей-офф и насколько активно они общались и помогали по ходу сезона?

— Самая важная особенность со старта чемпионата и по ходу сезона — удавалось делать то, что я хотел. Никто не вмешивался, давали работать. Если честно, в плане творческого развития «Куньлунь» является интересным проектом. Может, даже хорошо, что всё строилось с нуля. Для всех это было необычно, в диковинку. Хотелось проявить себя, показать, добиться хорошего результата. Каждому игроку можно было давать нашивку капитана.