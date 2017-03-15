Сергей Широков: Я фанатам «Динамо» даже слова не сказал!

Напомним, что Широков забросил шайбу на последней минуте второго периода. И этот гол вновь вывел СКА вперед — 2:1. После взятия ворот Сергей зачем-то подъехал вплотную к заградительному стеклу и встал там, как вкопанный, глядя прямо в лица динамовским фанатам, которые, конечно, такой демарш со стороны соперника не пропустили.

Что они там кричали Широкову — никто не понимал. Ну, а что показывали — видели все, благодаря трансляции по «Матч ТВ».

— Слышал ли я то, что они мне кричали? Главное, что я забил, а команда победила, — уклонился было от комментария этого эпизода Широков. — Остальное не важно.

Однако журналисты не могли так просто отпустить героя самого нашумевшего эпизода в этом матче.

— Многие уже называют этот момент кадром дня!

— Ну может я взглядом что-то там поклонникам «Динамо» и показал. А так даже ни одного слова им не сказал. Главное, что мы победили. Матч ведь получился очень непростой. Начали мы сложно. Коскинен здорово сыграл, выручил нас. А потом мы забили в очень нужный момент. Трудовая победа. Сейчас подлечим болячки и… Будем готовиться к матчу в Питере.

— Согласны, что именно ваш гол стал ключевым моментом матча? И как бы надломил динамовцев?

— Да хорошо, конечно, что вышли вперед перед перерывом. Но перед этим мы выстояли «4 на 5», потом «3 на 4». Это не менее важно. Было много блокированных бросков с нашей стороны, а также выигранных единоборств. Из всего этого победа и сложилась. Хотя в организации игры недочеты еще есть.

— Когда «Динамо» потребовало от судей посмотреть видеоповтор вашего гола, волновались?

— Мне-то чего волноваться? Не наше это дело. Захотели — посмотрели. Убедились, что там все было чисто.

— Этот матч вы играли без своего капитана Павла Дацюка…

— Вышли на матч единым кулаком. Это, конечно, большая потеря… Но, думаю, что все будет хорошо.

— Поддерживали Херсли, от конька которого шайба залетела в ворота СКА?

— Тут нет ничего страшного, в хоккее все бывает. Случается, что вот так не везет. Главное, что наш вратарь не занервничал и продолжал играть хорошо.

…Впрочем, сам Херсли, похоже, вообще не переживал из-за того, что сравнял счет в матче, забив гол своей команде.

— Плей-офф — это отчаянная битва и в ней постоянно случаются отскоки, которых вратарь совершенно не видит, — напомнил журналистам Патрик, когда его попросили прокомментировать эпизод с автоголом. — Важно, что потом я исправился — забросил шайбу. И мы в итоге победили.

— И все же — сильно расстроились, когда отправили шайбу в свои ворота?

— Нет, это был просто несчастный случай (создалось впечатление, что поначалу Херсли вообще не понял, почему он, а не вратарь должен расстраиваться — Прим. ред.). Я находился очень близко от вратаря, шайба в конек попала… Это случайность! И надо было играть дальше.

— У вас уже третий гол в плей-офф. Высокая результативность!

— Просто я играю в хорошей команде, с отличными партнерами. И делаю все, чтобы забивать.

— В четвертом матче у СКА резко сократилось количество удалений. Было указание сыграть аккуратнее?

— На самом деле тренеры ничего такого не говорили. Все и так понимают, что чем меньше удаляешься, тем больше шансов победить.

— После двух побед в Москве серию можно считать законченной?

— Естественно, еще нет! Нам ведь надо выиграть последнюю игру. И я не думаю, что это будет просто.