Сергей Широков: Я фанатам «Динамо» даже слова не сказал!
Как форвард СКА Сергей Широков объяснил немую сцену у заградительного стекла, за которым после его гола бесновались болельщики
бело-голубых.
Напомним, что Широков забросил шайбу на последней минуте второго периода. И этот гол вновь вывел СКА вперед — 2:1. После взятия ворот Сергей
Что они там кричали Широкову — никто не понимал. Ну, а что показывали — видели все, благодаря трансляции по «Матч ТВ».
— Слышал ли я то, что они мне кричали? Главное, что я забил, а команда победила, — уклонился было от комментария этого эпизода Широков. — Остальное не важно.
Однако журналисты не могли так просто отпустить героя самого нашумевшего эпизода в этом матче.
— Многие уже называют этот момент кадром дня!
— Ну может я взглядом
— Согласны, что именно ваш гол стал ключевым моментом матча? И как бы надломил динамовцев?
— Да хорошо, конечно, что вышли вперед перед перерывом. Но перед этим мы выстояли «4 на 5», потом «3 на 4». Это не менее важно. Было много блокированных бросков с нашей стороны, а также выигранных единоборств. Из всего этого победа и сложилась. Хотя в организации игры недочеты еще есть.
— Когда «Динамо» потребовало от судей посмотреть видеоповтор вашего гола, волновались?
—
— Этот матч вы играли без своего капитана Павла Дацюка…
— Вышли на матч единым кулаком. Это, конечно, большая потеря… Но, думаю, что все будет хорошо.
— Поддерживали Херсли, от конька которого шайба залетела в ворота СКА?
— Тут нет ничего страшного, в хоккее все бывает. Случается, что вот так не везет. Главное, что наш вратарь не занервничал и продолжал играть хорошо.
…Впрочем, сам Херсли, похоже, вообще не переживал
—
— И все же — сильно расстроились, когда отправили шайбу в свои ворота?
— Нет, это был просто несчастный случай (создалось впечатление, что поначалу Херсли вообще не понял, почему он, а не вратарь должен расстраиваться — Прим. ред.). Я находился очень близко от вратаря, шайба в конек попала… Это случайность! И надо было играть дальше.
— У вас уже третий гол в
— Просто я играю в хорошей команде, с отличными партнерами. И делаю все, чтобы забивать.
— В четвертом матче у СКА резко сократилось количество удалений. Было указание сыграть аккуратнее?
— На самом деле тренеры ничего такого не говорили. Все и так понимают, что чем меньше удаляешься, тем больше шансов победить.
— После двух побед в Москве серию можно считать законченной?
— Естественно, еще нет! Нам ведь надо выиграть последнюю игру. И я не думаю, что это будет просто.
|14.03.2017 19:30
|Зрители 10657
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"ВТБ Ледовый дворец"
|Сергей Орешкин
|Олег Знарок
|Александр Еременко 58:41 (А. Еременко 59:58)
|Микко Коскинен
|1-й период
|09:57
|Константин Горовиков
|14:51
|Андрей Миронов
|Антон Белов (Я. Коскиранта, С. Широков)
|16:58
|2-й период
|Динар Хафизуллин
|24:41
|29:18
|Ансель Галимов
|Николай Прохоркин
|29:18
|Сергей Широков
|30:55
|36:19
|Денис Кокарев (А. Подшендялов, А. Миронов)
|Сергей Широков (Д. Хафизуллин, А. Барабанов)
|39:08
|3-й период
|53:15
|Алексей Цветков
|Патрик Херсли (С. Широков, Ант. Белов)
|55:07
|Андрей Зубарев
|59:07
|Евгений Кетов (П. Херсли)
|п.в.
|59:58
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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