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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29079618/
15 марта 2017, 7:36 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Сергей Широков: Я фанатам «Динамо» даже слова не сказал!

Как форвард СКА Сергей Широков объяснил немую сцену у заградительного стекла, за которым после его гола бесновались болельщики бело-голубых.

Напомним, что Широков забросил шайбу на последней минуте второго периода. И этот гол вновь вывел СКА вперед — 2:1. После взятия ворот Сергей зачем-то подъехал вплотную к заградительному стеклу и встал там, как вкопанный, глядя прямо в лица динамовским фанатам, которые, конечно, такой демарш со стороны соперника не пропустили.

Что они там кричали Широкову — никто не понимал. Ну, а что показывали — видели все, благодаря трансляции по «Матч ТВ».

— Слышал ли я то, что они мне кричали? Главное, что я забил, а команда победила, — уклонился было от комментария этого эпизода Широков. — Остальное не важно.

Однако журналисты не могли так просто отпустить героя самого нашумевшего эпизода в этом матче.

— Многие уже называют этот момент кадром дня!
— Ну может я взглядом что-то там поклонникам «Динамо» и показал. А так даже ни одного слова им не сказал. Главное, что мы победили. Матч ведь получился очень непростой. Начали мы сложно. Коскинен здорово сыграл, выручил нас. А потом мы забили в очень нужный момент. Трудовая победа. Сейчас подлечим болячки и… Будем готовиться к матчу в Питере.

— Согласны, что именно ваш гол стал ключевым моментом матча? И как бы надломил динамовцев?
— Да хорошо, конечно, что вышли вперед перед перерывом. Но перед этим мы выстояли «4 на 5», потом «3 на 4». Это не менее важно. Было много блокированных бросков с нашей стороны, а также выигранных единоборств. Из всего этого победа и сложилась. Хотя в организации игры недочеты еще есть.

— Когда «Динамо» потребовало от судей посмотреть видеоповтор вашего гола, волновались?
Мне-то чего волноваться? Не наше это дело. Захотели — посмотрели. Убедились, что там все было чисто.

— Этот матч вы играли без своего капитана Павла Дацюка…
— Вышли на матч единым кулаком. Это, конечно, большая потеря… Но, думаю, что все будет хорошо.

— Поддерживали Херсли, от конька которого шайба залетела в ворота СКА?
— Тут нет ничего страшного, в хоккее все бывает. Случается, что вот так не везет. Главное, что наш вратарь не занервничал и продолжал играть хорошо.

…Впрочем, сам Херсли, похоже, вообще не переживал из-за того, что сравнял счет в матче, забив гол своей команде.

— Плей-офф — это отчаянная битва и в ней постоянно случаются отскоки, которых вратарь совершенно не видит, — напомнил журналистам Патрик, когда его попросили прокомментировать эпизод с автоголом. — Важно, что потом я исправился — забросил шайбу. И мы в итоге победили.

— И все же — сильно расстроились, когда отправили шайбу в свои ворота?
— Нет, это был просто несчастный случай (создалось впечатление, что поначалу Херсли вообще не понял, почему он, а не вратарь должен расстраиваться — Прим. ред.). Я находился очень близко от вратаря, шайба в конек попала… Это случайность! И надо было играть дальше.

— У вас уже третий гол в плей-офф. Высокая результативность!
— Просто я играю в хорошей команде, с отличными партнерами. И делаю все, чтобы забивать.

— В четвертом матче у СКА резко сократилось количество удалений. Было указание сыграть аккуратнее?
— На самом деле тренеры ничего такого не говорили. Все и так понимают, что чем меньше удаляешься, тем больше шансов победить.

— После двух побед в Москве серию можно считать законченной?
— Естественно, еще нет! Нам ведь надо выиграть последнюю игру. И я не думаю, что это будет просто.

14.03.2017 19:30 Зрители 10657 Плей-офф: 1/2 финала конференций "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 1:4 СКА
(0:1, 1:1, 0:2)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Олег Знарок
Вратари
Александр Еременко 58:41 (А. Еременко 59:58) Микко Коскинен
1-й период
09:57 Константин Горовиков
14:51 Андрей Миронов
Антон Белов (Я. Коскиранта, С. Широков) 16:58
2-й период
Динар Хафизуллин 24:41
29:18 Ансель Галимов
Николай Прохоркин 29:18
Сергей Широков 30:55
36:19 Денис Кокарев (А. Подшендялов, А. Миронов)
Сергей Широков (Д. Хафизуллин, А. Барабанов) 39:08
3-й период
53:15 Алексей Цветков
Патрик Херсли (С. Широков, Ант. Белов) 55:07
Андрей Зубарев 59:07
Евгений Кетов (П. Херсли) п.в. 59:58
Статистика
8 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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