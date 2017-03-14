Третьяк: «Динамо» имело больше шансов забить в четвертом матче серии со СКА

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Во вторник «Динамо» на своем льду проиграло СКА со счетом 1:4.

«По первому периоду у “Динамо” больше было шансов, вратарь СКА хорошо сыграл, — отметил Третьяк. — “Динамо” имело 100-процентные моменты забить. Игра была равная, но считаю, что у “Динамо” было больше возможностей».

«По поводу того, что Коскинен (Мико, вратарь СКА — прим. ТАСС) пропустил от своего: никогда не можешь подумать, что шайба в своего попадет, немного расслабляешься», — добавил глава ФХР.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу СКА. «Ощущения, что СКА выиграет серию еще нет. Посмотрите на серию ЦСКА — “Локомотив”, где “Локомотив” выиграл 5:1. “Динамо” — хорошая команда, и я не вижу такого явного преимущества у СКА», — резюмировал Третьяк.