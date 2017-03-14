Третьяк: «Динамо» имело больше шансов забить в четвертом матче серии со СКА
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Игроки московского «Динамо» имели больше возможностей для взятия ворот в четвертом матче серии ¼ финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА. Такое мнение журналистам выразил глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
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Во вторник «Динамо» на своем льду проиграло СКА со счетом 1:4.
«По первому периоду у “Динамо” больше было шансов, вратарь СКА хорошо сыграл, — отметил Третьяк. — “Динамо” имело 100-процентные моменты забить. Игра была равная, но считаю, что у “Динамо” было больше возможностей».
«По поводу того, что Коскинен (Мико, вратарь СКА — прим. ТАСС) пропустил от своего: никогда не можешь подумать, что шайба в своего попадет, немного расслабляешься», — добавил глава ФХР.
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу СКА. «Ощущения, что СКА выиграет серию еще нет. Посмотрите на серию ЦСКА — “Локомотив”, где “Локомотив” выиграл 5:1. “Динамо” — хорошая команда, и я не вижу такого явного преимущества у СКА», — резюмировал Третьяк.
Следующий матч пройдет 16 марта в
|14.03.2017 19:30
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|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"ВТБ Ледовый дворец"
|Сергей Орешкин
|Олег Знарок
|Александр Еременко 58:41 (А. Еременко 59:58)
|Микко Коскинен
|1-й период
|09:57
|Константин Горовиков
|14:51
|Андрей Миронов
|Антон Белов (Я. Коскиранта, С. Широков)
|16:58
|2-й период
|Динар Хафизуллин
|24:41
|29:18
|Ансель Галимов
|Николай Прохоркин
|29:18
|Сергей Широков
|30:55
|36:19
|Денис Кокарев (А. Подшендялов, А. Миронов)
|Сергей Широков (Д. Хафизуллин, А. Барабанов)
|39:08
|3-й период
|53:15
|Алексей Цветков
|Патрик Херсли (С. Широков, Ант. Белов)
|55:07
|Андрей Зубарев
|59:07
|Евгений Кетов (П. Херсли)
|п.в.
|59:58
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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