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14 марта 2017, 22:18 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА обыграл московское «Динамо» в четвертом матче серии

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

СКА обыграл московское Динамо в четвертом матче серии - Фото Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Белов (17-я минута), Сергей Широков (40), Патрик Херсли (56) и Евгений Кетов (60). У проигравших отличился Денис Кокарев (37).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 16 марта в Санкт-Петербурге.

14.03.2017 19:30 Зрители 10657 Плей-офф: 1/2 финала конференций "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 1:4 СКА
(0:1, 1:1, 0:2)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Олег Знарок
Вратари
Александр Еременко 58:41 (А. Еременко 59:58) Микко Коскинен
1-й период
09:57 Константин Горовиков
14:51 Андрей Миронов
Антон Белов (Я. Коскиранта, С. Широков) 16:58
2-й период
Динар Хафизуллин 24:41
29:18 Ансель Галимов
Николай Прохоркин 29:18
Сергей Широков 30:55
36:19 Денис Кокарев (А. Подшендялов, А. Миронов)
Сергей Широков (Д. Хафизуллин, А. Барабанов) 39:08
3-й период
53:15 Алексей Цветков
Патрик Херсли (С. Широков, Ант. Белов) 55:07
Андрей Зубарев 59:07
Евгений Кетов (П. Херсли) п.в. 59:58
Статистика
8 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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