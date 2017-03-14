СКА обыграл московское «Динамо» в четвертом матче серии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Белов (17-я минута), Сергей Широков (40), Патрик Херсли (56) и Евгений Кетов (60). У проигравших отличился Денис Кокарев (37).