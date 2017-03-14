СКА обыграл московское «Динамо» в четвертом матче серии
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/.
Санкт-петербургский СКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Белов (17-я минута), Сергей Широков (40), Патрик Херсли (56) и Евгений Кетов (60). У проигравших отличился Денис Кокарев (37).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 16 марта в
|14.03.2017 19:30
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|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"ВТБ Ледовый дворец"
Главные тренеры
|Сергей Орешкин
|Олег Знарок
Вратари
|Александр Еременко 58:41 (А. Еременко 59:58)
|Микко Коскинен
|1-й период
|09:57
|Константин Горовиков
|14:51
|Андрей Миронов
|Антон Белов (Я. Коскиранта, С. Широков)
|16:58
|2-й период
|Динар Хафизуллин
|24:41
|29:18
|Ансель Галимов
|Николай Прохоркин
|29:18
|Сергей Широков
|30:55
|36:19
|Денис Кокарев (А. Подшендялов, А. Миронов)
|Сергей Широков (Д. Хафизуллин, А. Барабанов)
|39:08
|3-й период
|53:15
|Алексей Цветков
|Патрик Херсли (С. Широков, Ант. Белов)
|55:07
|Андрей Зубарев
|59:07
|Евгений Кетов (П. Херсли)
|п.в.
|59:58
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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