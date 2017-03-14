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14 марта 2017, 22:21 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Локомотив» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» дома одержал победу над московским ЦСКА со счетом 5:1 в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Тальбо (35-я минута), Павел Красковский (44), Якуб Накладал (49), Александр Полунин (52) и Брэндон Козун (58). У хозяев отличился Джефф Плэтт (19).

В третьем периоде шайба после броска одного из игроков армейцев попала в голову Накладалу, после чего он в сопровождении врачей и партнеров по команде покинул лед.

Последний раз в плей-офф с разницей в четыре шайбы ЦСКА проиграл 3 апреля 2015 года в пятом полуфинальном матче со СКА (2:6).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующий матч пройдет 16 марта в Москве.

14.03.2017 19:00 Зрители 9000 Плей-офф: 1/2 финала конференций УКРК "Арена 2000"
Локомотив 5:1 ЦСКА
(0:1, 1:0, 4:0)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Алексей Мурыгин 40:00 (А. Судницин 40:00) Виктор Фаст
1-й период
03:53
Стефан Да Коста 12:35
Джефф Плэтт (А. Ворошило, А. Блажиевский) 18:38
2-й период
29:33 Петри Контиола
Иван Телегин 32:37
34:02 Максим Тальбо (Б. Козун, Я. Накладал)
Андрей Кузьменко 35:05
3-й период
Иван Телегин 40:37
43:07 Павел Красковский (Е. Коршков)
Артем Сергеев 48:14
48:18 Якуб Накладал (П. Контиола, С. Кронвалль)
51:51 Александр Полунин (В. Гавриков)
Богдан Киселевич 55:26
57:04
57:53 Брэндон Козун (С. Кронвалль, П. Контиола)
Джефф Плэтт 59:39
Статистика
4 Штрафное время 16
8 Игра в большинстве 2
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
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Автогол
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