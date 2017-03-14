«Локомотив» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» дома одержал победу над московским ЦСКА со счетом 5:1 в четвертом матче четвертьфинальной серии
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Тальбо (35-я минута), Павел Красковский (44), Якуб Накладал (49), Александр Полунин (52) и Брэндон Козун (58). У хозяев отличился Джефф Плэтт (19).
В третьем периоде шайба после броска одного из игроков армейцев попала в голову Накладалу, после чего он в сопровождении врачей и партнеров по команде покинул лед.
Последний раз в
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующий матч пройдет 16 марта в Москве.
|14.03.2017 19:00
|Зрители 9000
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Дмитрий Квартальнов
Вратари
|Алексей Мурыгин 40:00 (А. Судницин 40:00)
|Виктор Фаст
|1-й период
|03:53
|Стефан Да Коста
|12:35
|Джефф Плэтт (А. Ворошило, А. Блажиевский)
|18:38
|2-й период
|29:33
|Петри Контиола
|Иван Телегин
|32:37
|34:02
|Максим Тальбо (Б. Козун, Я. Накладал)
|Андрей Кузьменко
|35:05
|3-й период
|Иван Телегин
|40:37
|43:07
|Павел Красковский (Е. Коршков)
|Артем Сергеев
|48:14
|48:18
|Якуб Накладал (П. Контиола, С. Кронвалль)
|51:51
|Александр Полунин (В. Гавриков)
|Богдан Киселевич
|55:26
|57:04
|57:53
|Брэндон Козун (С. Кронвалль, П. Контиола)
|Джефф Плэтт
|59:39
Статистика
|4
|Штрафное время
|16
|8
|Игра в большинстве
|2
|3
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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