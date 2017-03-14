«Локомотив» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Тальбо (35-я минута), Павел Красковский (44), Якуб Накладал (49), Александр Полунин (52) и Брэндон Козун (58). У хозяев отличился Джефф Плэтт (19).

В третьем периоде шайба после броска одного из игроков армейцев попала в голову Накладалу, после чего он в сопровождении врачей и партнеров по команде покинул лед.

Последний раз в плей-офф с разницей в четыре шайбы ЦСКА проиграл 3 апреля 2015 года в пятом полуфинальном матче со СКА (2:6).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующий матч пройдет 16 марта в Москве.