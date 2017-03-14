Его кандидатуру активно продвигали ветераны команды, однако боссы москвичей хотят сделать ставку на амбициозного молодого специалиста.

Источник отметил, что главным кандидатом на пост наставника красно-белых является Вадим Епанчинцев, который возглавляет клуб ВХЛ «Сарыарка».



«С большой вероятностью главным тренером “Спартака” станет Вадим Епанчинцев, его кандидатура рассматривается в первую очередь», — отметил источник.



В минувшем сезоне «Спартак» занял 13-е место в Западной конференции, не попав в плей-офф.