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14 марта 2017, 19:25 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Шепелев не будет главным тренером «Спартака», основной кандидат — Епанчинцев

Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, руководство «Спартака» приняло решение отказаться от назначения Сергея Шепелева главным тренером клуба.

Его кандидатуру активно продвигали ветераны команды, однако боссы москвичей хотят сделать ставку на амбициозного молодого специалиста.

Источник отметил, что главным кандидатом на пост наставника красно-белых является Вадим Епанчинцев, который возглавляет клуб ВХЛ «Сарыарка».

«С большой вероятностью главным тренером “Спартака” станет Вадим Епанчинцев, его кандидатура рассматривается в первую очередь», — отметил источник.

В минувшем сезоне «Спартак» занял 13-е место в Западной конференции, не попав в плей-офф.

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