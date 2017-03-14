Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29076066/
14 марта 2017, 18:56 | Хоккей: КХЛ | «Газета.Ру»

«Динамо» и СКА определились с составами на четвертый матч серии КХЛ

Московское «Динамо» и петербургский СКА определились с составами на четвертый матч серии ¼ финала Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге.

Московское Динамо и петербургский <span class=error>СКА</span> определились с составами на четвертый матч серии ¼ финала Кубка <span class=error>Гагарина</span> в Континентальной хоккейной лиге. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Динамо» (Москва): Еременко (Лазушин);
Соловьев, Никулин, Кашпар, Терещенко, Карпов;
Кутейкин, Робинсон, Карсумс, Цветков, Тарасов;
Рылов, Хиетанен, Кокарев, Горовиков, Подшендялов;
Миронов, Брюквин, Игумнов, Галимов, Чебыкин.

СКА: Коскинен (Шестеркин);
Яковлев, Белов, Ковальчук, Прохоркин, Кетов;
Хафизуллин, Зуб, Гусев, Шипачев, Дадонов;
Зубарев, Херсли, Широков, Коскиранта, Плотников;
Рыков, Рукавишников, Дергачев, Каблуков, Барабанов.

Встреча начнется в 19:30 мск.

СКА
Новости Матчи Состав Статистика
ХК Динамо
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Быков: Опыт может помочь Зубову с выстраиванием тренировочного процесса в ХК «Сочи»

Быков: Опыт может помочь Зубову с выстраиванием тренировочного процесса в ХК «Сочи»

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новый главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов благодаря своему опыту может правильно выстроить тренировочный процесс. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер ЦСКА, «Салавата Юлаева», СКА и сборной России Вячеслав Быков.
Еще 7 новостей  Все новости