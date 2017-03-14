«Динамо» и СКА определились с составами на четвертый матч серии КХЛ
Московское «Динамо» и петербургский СКА определились с составами на четвертый матч серии ¼ финала Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге.
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«Динамо» (Москва): Еременко (Лазушин);
Соловьев, Никулин, Кашпар, Терещенко, Карпов;
Кутейкин, Робинсон, Карсумс, Цветков, Тарасов;
Рылов, Хиетанен, Кокарев, Горовиков, Подшендялов;
Миронов, Брюквин, Игумнов, Галимов, Чебыкин.
СКА: Коскинен (Шестеркин);
Яковлев, Белов, Ковальчук, Прохоркин, Кетов;
Хафизуллин, Зуб, Гусев, Шипачев, Дадонов;
Зубарев, Херсли, Широков, Коскиранта, Плотников;
Рыков, Рукавишников, Дергачев, Каблуков, Барабанов.
Встреча начнется в 19:30 мск.
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