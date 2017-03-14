Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29075673/
14 марта 2017, 18:26 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Локомотив» и ЦСКА определились с составами на четвёртый матч серии

«Локомотив» и ЦСКА определились с составами на четвёртый матч полуфинала Запада.

Локомотив и ЦСКА определились с составами на четвёртый матч полуфинала Запада. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча пройдёт в Ярославле, начало в 19:00 мск. В составе ярославской команды Денис Мосалёв займёт место Артёма Ильенко, Эмиль Галимов сыграет вместо Дениса Осипова.

«Локомотив»:
Мурыгин (Судницин);
Кронвалль — Накладал, Козун — Контиола — Тальбо;
Любушкин — Гавриков, Коршков — Красковский — Полунин;
Пашнин — Рафиков, Мосалёв — Апальков — Галимов;
Коледов, Лугин — Локтионов — Аверин, Кадейкин.

ЦСКА:
Фаст (Сорокин);
Науменков — Киселевич, Ничушкин — Попов — Петров;
Денисов — Блажиевский, Плэтт — Муршак — Ворошило;
Панин — Сергеев, Телегин — Андронов — Жарков;
Пивцакин, Да Коста — Светлаков — Кузьменко, Карнаухов.

Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!