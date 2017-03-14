Главный тренер ХК «Йокерит» Ялонен не покинет команду в конце сезона
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Главный тренер финского хоккейного клуба «Йокерит» Юкка Ялонен доработает свой контракт полностью и не уйдет из команды по окончании этого сезона.
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Об этом ТАСС сообщил президент и исполнительный директор клуба Юкка Кохонен.
В текущем сезоне клуб из Хельсинки занял в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) восьмое место в Западной конференции, выйдя в
«Действующий контракт Ялонена рассчитан до конца следующего сезона, и он отработает его полностью. Никаких изменений не запланировано», — сказал Кохонен.
Ялонен, возглавивший «Йокерит» в 2016 году, ранее приводил сборную Финляндии к победе на чемпионате мира 2011 года и был главным тренером СКА из
По окончании регулярного чемпионата нынешнего сезона клубы КХЛ «Сочи» и «Сибирь» по обоюдному согласию расторгли со своими главными тренерами контракты, которые действовали на следующий сезон.
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