Главный тренер ХК «Йокерит» Ялонен не покинет команду в конце сезона

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Об этом ТАСС сообщил президент и исполнительный директор клуба Юкка Кохонен.

В текущем сезоне клуб из Хельсинки занял в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) восьмое место в Западной конференции, выйдя в плей-офф на ЦСКА. Хоккеисты «Йокерита» проиграли армейцам все четыре матча в серии. Контракт Ялонена, заключенный с клубом в сентябре 2015 года, начал действовать с лета 2016 года и рассчитан на два года.

«Действующий контракт Ялонена рассчитан до конца следующего сезона, и он отработает его полностью. Никаких изменений не запланировано», — сказал Кохонен.

Ялонен, возглавивший «Йокерит» в 2016 году, ранее приводил сборную Финляндии к победе на чемпионате мира 2011 года и был главным тренером СКА из Санкт-Петербурга в период с 2012 по 2014 годы.

По окончании регулярного чемпионата нынешнего сезона клубы КХЛ «Сочи» и «Сибирь» по обоюдному согласию расторгли со своими главными тренерами контракты, которые действовали на следующий сезон.