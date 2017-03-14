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14 марта 2017, 16:41 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Главный тренер ХК «Йокерит» Ялонен не покинет команду в конце сезона

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Главный тренер финского хоккейного клуба «Йокерит» Юкка Ялонен доработает свой контракт полностью и не уйдет из команды по окончании этого сезона.

Действующий контракт специалиста рассчитан до конца следующего сезона. Увеличить
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Об этом ТАСС сообщил президент и исполнительный директор клуба Юкка Кохонен.

В текущем сезоне клуб из Хельсинки занял в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) восьмое место в Западной конференции, выйдя в плей-офф на ЦСКА. Хоккеисты «Йокерита» проиграли армейцам все четыре матча в серии. Контракт Ялонена, заключенный с клубом в сентябре 2015 года, начал действовать с лета 2016 года и рассчитан на два года.

«Действующий контракт Ялонена рассчитан до конца следующего сезона, и он отработает его полностью. Никаких изменений не запланировано», — сказал Кохонен.

Ялонен, возглавивший «Йокерит» в 2016 году, ранее приводил сборную Финляндии к победе на чемпионате мира 2011 года и был главным тренером СКА из Санкт-Петербурга в период с 2012 по 2014 годы.

По окончании регулярного чемпионата нынешнего сезона клубы КХЛ «Сочи» и «Сибирь» по обоюдному согласию расторгли со своими главными тренерами контракты, которые действовали на следующий сезон.

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