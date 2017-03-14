Гончар отказал «Салавату», Вестерлунд — кандидат № 1 на пост главного тренера
Как стало известно «Чемпионату», основным претендентом на пост главного тренера «Салавата Юлаева» после отставки Игоря Захаркина является Эркка Вестерлунд.
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Финский специалист возглавляет
Также, по сведениям источника, знакомого с ходом переговоров, одним из претендентов на эту должность является
Эркка Вестерлунд возглавлял «Йокерит» в период с 2014 по 2016 год и дважды выводил финскую команду в
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