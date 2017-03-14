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Финский специалист возглавляет шорт-лист из потенциальных тренеров уфимской команды.



Также, по сведениям источника, знакомого с ходом переговоров, одним из претендентов на эту должность является экс-главный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев, а вот Сергей Гончар, входящий в тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз», ответил отказом на предложение возглавить «Салават Юлаев».



Эркка Вестерлунд возглавлял «Йокерит» в период с 2014 по 2016 год и дважды выводил финскую команду в плей-офф КХЛ. Кроме того, 59-летний специалист известен по работе со сборной Финляндии.