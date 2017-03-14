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14 марта 2017, 11:46 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Гончар отказал «Салавату», Вестерлунд — кандидат № 1 на пост главного тренера

Как стало известно «Чемпионату», основным претендентом на пост главного тренера «Салавата Юлаева» после отставки Игоря Захаркина является Эркка Вестерлунд.

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Финский специалист возглавляет шорт-лист из потенциальных тренеров уфимской команды.

Также, по сведениям источника, знакомого с ходом переговоров, одним из претендентов на эту должность является экс-главный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев, а вот Сергей Гончар, входящий в тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз», ответил отказом на предложение возглавить «Салават Юлаев».

Эркка Вестерлунд возглавлял «Йокерит» в период с 2014 по 2016 год и дважды выводил финскую команду в плей-офф КХЛ. Кроме того, 59-летний специалист известен по работе со сборной Финляндии.

Салават Юлаев
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