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14 марта 2017, 9:39 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Губернатор: «Сибирь» будет формировать состав с опорой на молодежь

НОВОСИБИРСК, 14 мар — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» будет формировать свой состав на следующий сезон с опорой на перспективную молодежь и не планирует закупок звездных хоккеистов, заявил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

«Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф КХЛ в текущем сезоне, заняв по итогам регулярного сезона девятое место в Восточной конференции, после чего главный тренер клуба Андрей Скабелка подал в отставку, которая была принята.

«Сейчас идет процесс формирования. Мы не ставим задачу привлечения каких-то суперзвезд. Нужно опереться на костяк молодежного состава и решить задачу на следующий сезон», — сказал Городецкий журналистам, отметив, что в текущем сезоне «Сибирь» свою задачу не выполнила, так как не вышла в плей-офф.

Глава региона считает, что вся необходимая поддержка клубу оказывается. Основной причиной неудачного выступления он считает травмы, которые настигли ведущих игроков в разгар сезона.

«Тренер (Скабелка) совершил, считаю, мужской поступок и не счел возможным продолжать работу. Но весь тренерский штаб остался, и сейчас ведется работа по поиску того, кто заменит главного тренера. Но не так, что “вы мне закупите звезд”, а будет подход взращивания своих новых звезд. Проведем на следующей неделе попечительский совет, скорректируем планы и задачи. Придадим надежность работе хоккейного клуба», — отметил губернатор.

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