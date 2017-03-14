Губернатор: «Сибирь» будет формировать состав с опорой на молодежь

«Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф КХЛ в текущем сезоне, заняв по итогам регулярного сезона девятое место в Восточной конференции, после чего главный тренер клуба Андрей Скабелка подал в отставку, которая была принята.

«Сейчас идет процесс формирования. Мы не ставим задачу привлечения каких-то суперзвезд. Нужно опереться на костяк молодежного состава и решить задачу на следующий сезон», — сказал Городецкий журналистам, отметив, что в текущем сезоне «Сибирь» свою задачу не выполнила, так как не вышла в плей-офф.

Глава региона считает, что вся необходимая поддержка клубу оказывается. Основной причиной неудачного выступления он считает травмы, которые настигли ведущих игроков в разгар сезона.

«Тренер (Скабелка) совершил, считаю, мужской поступок и не счел возможным продолжать работу. Но весь тренерский штаб остался, и сейчас ведется работа по поиску того, кто заменит главного тренера. Но не так, что “вы мне закупите звезд”, а будет подход взращивания своих новых звезд. Проведем на следующей неделе попечительский совет, скорректируем планы и задачи. Придадим надежность работе хоккейного клуба», — отметил губернатор.