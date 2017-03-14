Губернатор: «Сибирь» будет формировать состав с опорой на молодежь
НОВОСИБИРСК, 14 мар — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» будет формировать свой состав на следующий сезон с опорой на перспективную молодежь и не планирует закупок звездных хоккеистов, заявил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
«Сибирь» не смогла пробиться в
«Сейчас идет процесс формирования. Мы не ставим задачу привлечения
Глава региона считает, что вся необходимая поддержка клубу оказывается. Основной причиной неудачного выступления он считает травмы, которые настигли ведущих игроков в разгар сезона.
«Тренер (Скабелка) совершил, считаю, мужской поступок и не счел возможным продолжать работу. Но весь тренерский штаб остался, и сейчас ведется работа по поиску того, кто заменит главного тренера. Но не так, что “вы мне закупите звезд”, а будет подход взращивания своих новых звезд. Проведем на следующей неделе попечительский совет, скорректируем планы и задачи. Придадим надежность работе хоккейного клуба», — отметил губернатор.
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