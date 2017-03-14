Майк Кинэн станет новым главным тренером «Куньлуня»
Как сообщил в своём «твиттере» китайский
ТВ-продюсер и бродкастер Лонгму Ли, новым главным тренером «Куньлунь Ред Стар» станет Майк Кинэн.
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Известный канадский тренер сменит на этом посту Владимира
Ранее Кинэн вошёл в международный координационный совет «Куньлуня». С 2013 по 2015 год канадец возглавлял магнитогорский «Металлург» и выиграл Кубок Гагарина.
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