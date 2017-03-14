Майк Кинэн станет новым главным тренером «Куньлуня»

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Известный канадский тренер сменит на этом посту Владимира Юрзинова-младшего, который подал в отставку после последнего матча сезона.



Ранее Кинэн вошёл в международный координационный совет «Куньлуня». С 2013 по 2015 год канадец возглавлял магнитогорский «Металлург» и выиграл Кубок Гагарина.