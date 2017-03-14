Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29066719/
14 марта 2017, 10:29 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Майк Кинэн станет новым главным тренером «Куньлуня»

Как сообщил в своём «твиттере» китайский ТВ-продюсер и бродкастер Лонгму Ли, новым главным тренером «Куньлунь Ред Стар» станет Майк Кинэн.

Как сообщил в своём твиттере китайский ТВ-продюсер и бродкастер Лонгму Ли новым главным тренером Куньлунь Ред Стар станет Майк Кинэн. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Известный канадский тренер сменит на этом посту Владимира Юрзинова-младшего, который подал в отставку после последнего матча сезона.

Ранее Кинэн вошёл в международный координационный совет «Куньлуня». С 2013 по 2015 год канадец возглавлял магнитогорский «Металлург» и выиграл Кубок Гагарина.

Куньлунь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Решение о будущем тренера Юрзинова-младшего в «Куньлуне» будет принято 20 марта

Решение о будущем тренера Юрзинова-младшего в «Куньлуне» будет принято 20 марта

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение о дальнейшей судьбе главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» Владимира Юрзинова-младшего будет принято пекинской командой 20 марта. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Владимир Кречин.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Геймер и победительница конкурса красоты. Секс-символ киберспорта

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!