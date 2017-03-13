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13 марта 2017, 23:28 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Медведев и компания лишили Билялетдинова подарка

«Ак Барс» проиграл «Авангарду» третий матч серии в день рождения своего главного тренера.

Ак Барс проиграл Авангарду в день рождения тренера. Увеличить
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БИЛЯЛЕТДИНОВ БЕЗ ПАЛЬЦА

Есть ли жизнь после «Зеленого дерби»? Да, на дворе полуфиналы конференций, но каждый болельщик, пришедший в понедельник в «Татнефть-арену», где-то на подкорке чувствовал, что своего главного соперника «Ак Барс» уже прошел. Это легкое, едва заметное ощущение, но его испытывал каждый. Музыка на арене звучала чуть тише, ведущий заводил трибуны чуть активнее, а в буфетах было больше улыбок и меньше напряжения.

Тут еще и Зинэтула Билялетдинов отмечает один праздник за другим. Второй и победный матч серии в Омске стал для тренера тысячным в чемпионатах России, а в день третьей игры наставнику исполнилось 62 года. Фанатская трибуна поздравила изменника огромным портретом с надписью «Творец истории». Правда на нем Билялетдинов почему-то был изображен с четырьмя пальцами. Очевидно, что исчез указательный, который был направлен вверх. Решили не намекать на первое место раньше времени? Но в свой день рождения Билялетдинов играл с «Авангардом» трижды и все три раза проигрывал. Сюжет.

— Баннер? Я его не видел, — скажет тренер после матча.

Как такое можно было не заметить?

ПЕРИОД-КОНЦЕРТ

От третьего матча все ждали огня и фейерверка. Хотя, если играет «Ак Барс», то все это надо делить на восемь. И всё-таки прижатый к стенке «Авангард» вынужден был идти вперед с первых минут. Матчи в Омске показали, что в вязкие шахматы «Ак Барс» Канарейкин не переиграет. Ждать, терпеть, вытягивать — это территория «Ак Барса». Но все пошло по иному сценарию.

— Второе звено у нас пока в засаде, — произнес Билялетдинов после серии с «Салаватом», и тройка отреагировала как надо.

Гениальный пас Малыхина на Лукоянова из-за ворот на второй минуте и 1:0. К седьмой Попов забил вторую. На трибунах воцарилась такая «расслабуха», что казалось, шампанское можно открывать прямо на скамейке. Но, как не парадоксально, 2:0 для «Ак Барса» хуже, чем минимальное преимущество. Команда словно расслабляется. После того, как Зубов сделал 2:1, казанцы стали играть в свой хоккей по заданию. Фантастический пас Попова на Глинкина даже выпадал из логики матча. Все было настолько играючи и легко, что не верилось глазам. У «Ак Барса» так просто не бывает, обычно все через мясо, кровь, борьбу и «игру по заданию».

ПРИВЕТ ОТ ЖЕНИ МЕДВЕДЕВА

Похоже, что в перерыве Билялетдинов решил, что красоты на сегодня достаточно. Мы увидели классический «Ак Барс»: пять человек, встречающих соперника на своей синей линии. Гол Зубова в большинстве выглядел логичным. Просто хотя бы потому, что этому матчу остро требовалась интрига. В третьем периоде «Авангард» начал играть на все деньги. Гости оставляли сзади такие зоны, что Варнаков, Ткачев и Свитов должны были закончить все, но в нужный момент Фурх оставил команду в игре. «Авангард» давил прямолинейно, но отчаянно и Батыршин пустил кровь Лемтюгову. 4 минуты большинства на финише периода гости упустить просто не имели права и Пьянов перевел игру в овертайм.

Гости выскочили на лед еще за полторы минуты до вбрасывания. Сил у омичей осталось заметно больше. Пользуясь удобной скамейкой «Авангард» запирал хозяев в зоне, но спасал Гарипов. Шикарный шанс все исправить был у Секача, но в ближнем бою Фурх был сильнее, дальше наступила развязка. Любимец казанских болельщиков, а ныне капитан омичей Евгений Медведев на гениальной паузе поймал всю защиту хозяев и выдал волшебный пас на Бута — 4:3. Интрига жива.

После гола Билялетдинов не рванул в раздевалку, а остался у борта чтобы лично подбодрить каждого игрока.

— С днем рождения Зинэтула Хайдарович и спасибо, что вы с нами! — сказала диктор. Болельщики проводили тренера скромными аплодисментами.

Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани.

13.03.2017 19:00 Зрители 8102 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Татнефть Арена"
Ак Барс 3:4 ОТ Авангард
(3:1, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Федор Канарейкин
Вратари
Эмиль Гарипов Доминик Фурх
1-й период
01:35 Артем Лукоянов (Р. Батыршин, Ф. Малыхин)
Дэвид Бут 04:11
05:50 Андрей Попов (А. Яруллин, М. Йордан)
Илья Зубов (И. Михеев, Ю. Анелев) 06:30
Евгений Медведев 12:47
17:32 Антон Глинкин (М. Глухов, Анд. Попов)
2-й период
28:48 Александр Свитов
Илья Зубов (Е. Медведев, Н. Никитин) 29:16
Эрик Густафссон 31:12
3-й период
Николай Лемтюгов 42:49
57:24 Рафаэль Батыршин
57:24 Рафаэль Батыршин
Валентин Пьянов (Е. Медведев, Ил. Зубов) 57:42
Овертайм
Дэвид Бут (Н. Лемтюгов, Е. Медведев) 69:08
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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Новости КХЛ

«Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс» в третьем матче четвертьфинала плей-офф КХЛ

«Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс» в третьем матче четвертьфинала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Омский «Авангард» в гостях в овертайме одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 4:3 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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