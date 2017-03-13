Медведев и компания лишили Билялетдинова подарка

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БИЛЯЛЕТДИНОВ БЕЗ ПАЛЬЦА

Есть ли жизнь после «Зеленого дерби»? Да, на дворе полуфиналы конференций, но каждый болельщик, пришедший в понедельник в «Татнефть-арену», где-то на подкорке чувствовал, что своего главного соперника «Ак Барс» уже прошел. Это легкое, едва заметное ощущение, но его испытывал каждый. Музыка на арене звучала чуть тише, ведущий заводил трибуны чуть активнее, а в буфетах было больше улыбок и меньше напряжения.

Тут еще и Зинэтула Билялетдинов отмечает один праздник за другим. Второй и победный матч серии в Омске стал для тренера тысячным в чемпионатах России, а в день третьей игры наставнику исполнилось 62 года. Фанатская трибуна поздравила изменника огромным портретом с надписью «Творец истории». Правда на нем Билялетдинов почему-то был изображен с четырьмя пальцами. Очевидно, что исчез указательный, который был направлен вверх. Решили не намекать на первое место раньше времени? Но в свой день рождения Билялетдинов играл с «Авангардом» трижды и все три раза проигрывал. Сюжет.

— Баннер? Я его не видел, — скажет тренер после матча.

Как такое можно было не заметить?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Баннер на трибунах "Татнефть Арены" к 62-летию Зинэтулы Билялетдинова.<br>?: <a href="https://twitter.com/hcakbars">@hcakbars</a> <a href="https://t.co/rTGgaEJwnq">pic.twitter.com/rTGgaEJwnq</a></p>— КХЛ (@khl) <a href="https://twitter.com/khl/status/841339933642149888">13 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПЕРИОД-КОНЦЕРТ

От третьего матча все ждали огня и фейерверка. Хотя, если играет «Ак Барс», то все это надо делить на восемь. И всё-таки прижатый к стенке «Авангард» вынужден был идти вперед с первых минут. Матчи в Омске показали, что в вязкие шахматы «Ак Барс» Канарейкин не переиграет. Ждать, терпеть, вытягивать — это территория «Ак Барса». Но все пошло по иному сценарию.

— Второе звено у нас пока в засаде, — произнес Билялетдинов после серии с «Салаватом», и тройка отреагировала как надо.

Гениальный пас Малыхина на Лукоянова из-за ворот на второй минуте и 1:0. К седьмой Попов забил вторую. На трибунах воцарилась такая «расслабуха», что казалось, шампанское можно открывать прямо на скамейке. Но, как не парадоксально, 2:0 для «Ак Барса» хуже, чем минимальное преимущество. Команда словно расслабляется. После того, как Зубов сделал 2:1, казанцы стали играть в свой хоккей по заданию. Фантастический пас Попова на Глинкина даже выпадал из логики матча. Все было настолько играючи и легко, что не верилось глазам. У «Ак Барса» так просто не бывает, обычно все через мясо, кровь, борьбу и «игру по заданию».

ПРИВЕТ ОТ ЖЕНИ МЕДВЕДЕВА

Похоже, что в перерыве Билялетдинов решил, что красоты на сегодня достаточно. Мы увидели классический «Ак Барс»: пять человек, встречающих соперника на своей синей линии. Гол Зубова в большинстве выглядел логичным. Просто хотя бы потому, что этому матчу остро требовалась интрига. В третьем периоде «Авангард» начал играть на все деньги. Гости оставляли сзади такие зоны, что Варнаков, Ткачев и Свитов должны были закончить все, но в нужный момент Фурх оставил команду в игре. «Авангард» давил прямолинейно, но отчаянно и Батыршин пустил кровь Лемтюгову. 4 минуты большинства на финише периода гости упустить просто не имели права и Пьянов перевел игру в овертайм.

Гости выскочили на лед еще за полторы минуты до вбрасывания. Сил у омичей осталось заметно больше. Пользуясь удобной скамейкой «Авангард» запирал хозяев в зоне, но спасал Гарипов. Шикарный шанс все исправить был у Секача, но в ближнем бою Фурх был сильнее, дальше наступила развязка. Любимец казанских болельщиков, а ныне капитан омичей Евгений Медведев на гениальной паузе поймал всю защиту хозяев и выдал волшебный пас на Бута — 4:3. Интрига жива.

После гола Билялетдинов не рванул в раздевалку, а остался у борта чтобы лично подбодрить каждого игрока.

— С днем рождения Зинэтула Хайдарович и спасибо, что вы с нами! — сказала диктор. Болельщики проводили тренера скромными аплодисментами.

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани.