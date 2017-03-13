Медведев и компания лишили Билялетдинова подарка
«Ак Барс» проиграл «Авангарду» третий матч серии в день рождения своего главного тренера.
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БИЛЯЛЕТДИНОВ БЕЗ ПАЛЬЦА
Есть ли жизнь после «Зеленого дерби»? Да, на дворе полуфиналы конференций, но каждый болельщик, пришедший в понедельник в «Татнефть-арену»,
Тут еще и Зинэтула Билялетдинов отмечает один праздник за другим. Второй и победный матч серии в Омске стал для тренера тысячным в чемпионатах России, а в день третьей игры наставнику исполнилось 62 года. Фанатская трибуна поздравила изменника огромным портретом с надписью «Творец истории». Правда на нем Билялетдинов
— Баннер? Я его не видел, — скажет тренер после матча.
Как такое можно было не заметить?
От третьего матча все ждали огня и фейерверка. Хотя, если играет «Ак Барс», то все это надо делить на восемь. И
— Второе звено у нас пока в засаде, — произнес Билялетдинов после серии с «Салаватом», и тройка отреагировала как надо.
Гениальный пас Малыхина на Лукоянова
ПРИВЕТ ОТ ЖЕНИ МЕДВЕДЕВА
Похоже, что в перерыве Билялетдинов решил, что красоты на сегодня достаточно. Мы увидели классический «Ак Барс»: пять человек, встречающих соперника на своей синей линии. Гол Зубова в большинстве выглядел логичным. Просто хотя бы потому, что этому матчу остро требовалась интрига. В третьем периоде «Авангард» начал играть на все деньги. Гости оставляли сзади такие зоны, что Варнаков, Ткачев и Свитов должны были закончить все, но в нужный момент Фурх оставил команду в игре. «Авангард» давил прямолинейно, но отчаянно и Батыршин пустил кровь Лемтюгову. 4 минуты большинства на финише периода гости упустить просто не имели права и Пьянов перевел игру в овертайм.
Гости выскочили на лед еще за полторы минуты до вбрасывания. Сил у омичей осталось заметно больше. Пользуясь удобной скамейкой «Авангард» запирал хозяев в зоне, но спасал Гарипов. Шикарный шанс все исправить был у Секача, но в ближнем бою Фурх был сильнее, дальше наступила развязка. Любимец казанских болельщиков, а ныне капитан омичей Евгений Медведев на гениальной паузе поймал всю защиту хозяев и выдал волшебный пас на Бута — 4:3. Интрига жива.
После гола Билялетдинов не рванул в раздевалку, а остался у борта чтобы лично подбодрить каждого игрока.
— С днем рождения Зинэтула Хайдарович и спасибо, что вы с нами! — сказала диктор. Болельщики проводили тренера скромными аплодисментами.
Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани.
|13.03.2017 19:00
|Зрители 8102
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"Татнефть Арена"
|Зинэтула Билялетдинов
|Федор Канарейкин
|Эмиль Гарипов
|Доминик Фурх
|1-й период
|01:35
|Артем Лукоянов (Р. Батыршин, Ф. Малыхин)
|Дэвид Бут
|04:11
|05:50
|Андрей Попов (А. Яруллин, М. Йордан)
|Илья Зубов (И. Михеев, Ю. Анелев)
|06:30
|Евгений Медведев
|12:47
|17:32
|Антон Глинкин (М. Глухов, Анд. Попов)
|2-й период
|28:48
|Александр Свитов
|Илья Зубов (Е. Медведев, Н. Никитин)
|29:16
|Эрик Густафссон
|31:12
|3-й период
|Николай Лемтюгов
|42:49
|57:24
|Рафаэль Батыршин
|57:24
|Рафаэль Батыршин
|Валентин Пьянов (Е. Медведев, Ил. Зубов)
|57:42
|Овертайм
|Дэвид Бут (Н. Лемтюгов, Е. Медведев)
|69:08
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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