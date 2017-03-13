«Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс» в третьем матче четвертьфинала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Омский «Авангард» в гостях в овертайме одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 4:3 в третьем матче четвертьфинальной серии
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Илья Зубов (7-я и 30-я минуты), Валентин Пьянов (58) и Дэвид Бут (70). У проигравших отличились Артем Лукоянов (2), Андрей Попов (6) и Антон Глинкин (18).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 15 марта в Казани.
|13.03.2017 19:00
|Зрители 8102
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"Татнефть Арена"
Главные тренеры
|Зинэтула Билялетдинов
|Федор Канарейкин
Вратари
|Эмиль Гарипов
|Доминик Фурх
|1-й период
|01:35
|Артем Лукоянов (Р. Батыршин, Ф. Малыхин)
|Дэвид Бут
|04:11
|05:50
|Андрей Попов (А. Яруллин, М. Йордан)
|Илья Зубов (И. Михеев, Ю. Анелев)
|06:30
|Евгений Медведев
|12:47
|17:32
|Антон Глинкин (М. Глухов, Анд. Попов)
|2-й период
|28:48
|Александр Свитов
|Илья Зубов (Е. Медведев, Н. Никитин)
|29:16
|Эрик Густафссон
|31:12
|3-й период
|Николай Лемтюгов
|42:49
|57:24
|Рафаэль Батыршин
|57:24
|Рафаэль Батыршин
|Валентин Пьянов (Е. Медведев, Ил. Зубов)
|57:42
|Овертайм
|Дэвид Бут (Н. Лемтюгов, Е. Медведев)
|69:08
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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