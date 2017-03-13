«Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс» в третьем матче четвертьфинала плей-офф КХЛ

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Илья Зубов (7-я и 30-я минуты), Валентин Пьянов (58) и Дэвид Бут (70). У проигравших отличились Артем Лукоянов (2), Андрей Попов (6) и Антон Глинкин (18).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 15 марта в Казани.