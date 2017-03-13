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13 марта 2017, 22:42 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс» в третьем матче четвертьфинала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Омский «Авангард» в гостях в овертайме одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 4:3 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Авангард в овертайме обыграл Ак Барс в третьем матче четвертьфинала плей-офф КХЛ - Фото Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Илья Зубов (7-я и 30-я минуты), Валентин Пьянов (58) и Дэвид Бут (70). У проигравших отличились Артем Лукоянов (2), Андрей Попов (6) и Антон Глинкин (18).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 15 марта в Казани.

13.03.2017 19:00 Зрители 8102 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Татнефть Арена"
Ак Барс 3:4 ОТ Авангард
(3:1, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Федор Канарейкин
Вратари
Эмиль Гарипов Доминик Фурх
1-й период
01:35 Артем Лукоянов (Р. Батыршин, Ф. Малыхин)
Дэвид Бут 04:11
05:50 Андрей Попов (А. Яруллин, М. Йордан)
Илья Зубов (И. Михеев, Ю. Анелев) 06:30
Евгений Медведев 12:47
17:32 Антон Глинкин (М. Глухов, Анд. Попов)
2-й период
28:48 Александр Свитов
Илья Зубов (Е. Медведев, Н. Никитин) 29:16
Эрик Густафссон 31:12
3-й период
Николай Лемтюгов 42:49
57:24 Рафаэль Батыршин
57:24 Рафаэль Батыршин
Валентин Пьянов (Е. Медведев, Ил. Зубов) 57:42
Овертайм
Дэвид Бут (Н. Лемтюгов, Е. Медведев) 69:08
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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