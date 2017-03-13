Быков: Опыт может помочь Зубову с выстраиванием тренировочного процесса в ХК «Сочи»

В понедельник «Сочи» объявил о назначении Зубова, который заключил контракт на год с возможностью продления еще на один сезон.

«Это достаточно скрупулезный специалист: он старается вникнуть в проблему, суть дела, отлично понимает хоккей, характер игроков. Благодаря своему опыту может правильно выстроить тренировочный процесс и тактические задания, очень хорошо разбирает игры, — сказал Быков. — Получится у него или нет, все будет зависеть от многих факторов: в первую очередь от его умения сплотить коллектив и создать необходимую атмосферу. Отмечу, что он обладает огромной школой — у него огромный опыт игры и в НХЛ, и в Советском Союзе, и немногие могут похвастаться этим».

В сезоне-2014/15 Зубов входил в тренерский штаб СКА, который возглавлял Вячеслав Быков. В октябре 2016 года Зубов возглавил санкт-петербургскую команду после ухода в отставку Андрея Назарова.

«По своей специфике он был защитником, и мы давали ему большую часть работы, связанную с обороной. Но, в принципе, у нас все тренеры имели свое право голоса и свое мнение независимо от своих специфических обязанностей. У нас все ребята могли работать на всех позициях. То, что он был прекрасным защитником, мы использовали, плюс наигрывания связок в большинстве и меньшинстве», — отметил Быков.

Зубов на родине выступал за ЦСКА (1988−1992) и СКА (2009−2011), а в Национальной хоккейной лиге — за «Рейнджерс», «Питтсбург» и «Даллас» (1992−2009).