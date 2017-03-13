Главный тренер ХК «Сочи» Зубов проведет просмотровый сбор в конце марта
МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Сергей Зубов проведет свой первый сбор в новой команде, который станет просмотровым для потенциальных новичков, в конце марта. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Сергей Воропаев.
В понедельник «Сочи» объявил о назначении Зубова главным тренером команды. Контракт специалиста рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон.
«До лета Зубов поработает с командой.
Зубов работал в тренерском штабе СКА и ЦСКА. В октябре 2015 года после отставки главного тренера СКА Андрея Назарова возглавил
«В качестве главного тренера у него опыт работы небольшой, и это нам на руку, потому что у него есть большое желание расти и есть, что доказывать. Он прекрасно понимает, что по сравнению со СКА 70 процентов клубов в КХЛ находятся в таких же условиях, как и мы, и что нужно работать с молодыми игроками — рынок он знает», — отметил Воропаев.
Предыдущим главным тренером «Сочи» был Вячеслав Буцаев, с которым «Сочи» дважды в трех сезонах выходил в
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