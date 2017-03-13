Главный тренер ХК «Сочи» Зубов проведет просмотровый сбор в конце марта

В понедельник «Сочи» объявил о назначении Зубова главным тренером команды. Контракт специалиста рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон.

«До лета Зубов поработает с командой. Где-то в конце марта у нас будет небольшой просмотровый сбор, чтобы он посмотрел ребят, которые нас интересуют», — сказал Воропаев.

Зубов работал в тренерском штабе СКА и ЦСКА. В октябре 2015 года после отставки главного тренера СКА Андрея Назарова возглавил санкт-петербургскую команду, с которой дошел до полуфинала Кубка Гагарина.

«В качестве главного тренера у него опыт работы небольшой, и это нам на руку, потому что у него есть большое желание расти и есть, что доказывать. Он прекрасно понимает, что по сравнению со СКА 70 процентов клубов в КХЛ находятся в таких же условиях, как и мы, и что нужно работать с молодыми игроками — рынок он знает», — отметил Воропаев.