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13 марта 2017, 21:26 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Главный тренер ХК «Сочи» Зубов проведет просмотровый сбор в конце марта

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Сергей Зубов проведет свой первый сбор в новой команде, который станет просмотровым для потенциальных новичков, в конце марта. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Сергей Воропаев.

В понедельник «Сочи» объявил о назначении Зубова главным тренером команды. Контракт специалиста рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон.

«До лета Зубов поработает с командой. Где-то в конце марта у нас будет небольшой просмотровый сбор, чтобы он посмотрел ребят, которые нас интересуют», — сказал Воропаев.

Зубов работал в тренерском штабе СКА и ЦСКА. В октябре 2015 года после отставки главного тренера СКА Андрея Назарова возглавил санкт-петербургскую команду, с которой дошел до полуфинала Кубка Гагарина.

«В качестве главного тренера у него опыт работы небольшой, и это нам на руку, потому что у него есть большое желание расти и есть, что доказывать. Он прекрасно понимает, что по сравнению со СКА 70 процентов клубов в КХЛ находятся в таких же условиях, как и мы, и что нужно работать с молодыми игроками — рынок он знает», — отметил Воропаев.

Предыдущим главным тренером «Сочи» был Вячеслав Буцаев, с которым «Сочи» дважды в трех сезонах выходил в плей-офф.

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