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13 марта 2017, 20:38 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Зарипов установил вечный рекорд

Магнитогорский «Металлург» одержал третью победу в серии с «Барысом», а его нападающий сделал третий хет-трик в нынешнем плей-офф.

Магнитогорский Металлург одержал третью победу (5:3) в серии с <span class=error>Барысом</span>. Увеличить
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«Барыс» провел лучший матч в серии. Как это не парадоксально звучит при итоговом счете 3:5. На протяжении 50 минут встречи команда из Астаны была очень убедительна. Первый период вообще вышел для нее почти идеальным. За одним важным исключением — шайба в ворота Василия Кошечкина дорогу так и не нашла. Хозяева имели преимущество не только за счет самоотдачи и бившего через край желания. Эти составляющие должны быть в числе козырей по умолчанию, если ты претендуешь на то, чтобы зацепить один-два матча у безупречного фаворита. «Барыс» сделал еще две очень важные вещи, связанные напрямую друг с другом: забрал себе контроль шайбы и предельно эффективно действовал против звена Яна Коваржа. Дополнительным плюсом стало возвращение в состав после долгого отсутствия из-за травмы ведущего нападающего Брэндона Боченски. От несколько вольного отношения к происходящему, что было отчетливо заметно в игре «Магнитки» во втором матче серии, не осталось и следа. Тем больше уважения вызывал «Барыс», заставлявший обладателя Кубка Гагарина все время обороняться и временами нарушать правила. Забей хозяева в первом периоде при игре в формате «пять на три», то все могло сложиться иначе.

«Металлург» силен не одним звеном, каким-то отдельным игроком, искусным тренером или матерым руководителем, а совокупностью различных факторов. Даже если сопернику каким-то образом удастся на время перекрыть кислород Мозякинк и Ко, то забить могут герои второго плана вроде Тимкина. Иначе бы команда не выиграла два Кубка Гагарина за три года. В нынешнем плей-офф от вратаря Кошечкина пока не требовалось стоять на голове — настолько велико было преимущество уральцев в прошлых матчах. Но когда настало время, оказалось, что голкипер по-прежнему в полном порядке. В первой половине матча Кошечкин сделал все, чтобы оставить свою команду в игре.

А потом пришло время Даниса Зарипова. Третий хет-трик в одном розыгрыше плей-офф — это достижение космического масштаба. Даже повторить его в обозримом будущем окажется нереально сложным делом. Этот рекорд может стать «вечным», а ведь у Зарипова еще есть шанс его улучшить по ходу нынешнего розыгрыша. За шайбами суперветерана стоит большая работа и его партнеров, достаточно оценить, каким классным вышел пас Коваржа при втором голе «Магнитки».

«Барыс» не пал духом при счете 0:2. Роскошная шайба за авторством Дастина Бойда в начале третьего периода и последующий навал на ворота Кошечкина оставляли хозяевам надежду вырвать победу. Фаворит уничтожил эту робкую мечту очень быстро. Потенциал нынешнего «Металлурга» можно представить только в теории. Пока складывается впечатление, что ни в одном из матчей уральцы не раскрыли его даже на 90 процентов.

«Ак Барс» в следующем раунде — давайте не кривить душой и отрицать очевидное, станет испытанием совершенно другой степени сложности. Огромное преимущество для уральской команды заключается в том, что она имела возможность вкатиться в плей-офф матчами против объективно уступающим в силе соперникам. Сохранить физические силы и не растратить эмоции перед решающими сериями — очень ценно. Пока розыгрыш Кубка Гагарина для «Магнитки» складывается идеально.

13.03.2017 16:30 Зрители 9818 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Барыс-Арена"
Барыс 3:5 Металлург Мг
(0:0, 0:2, 3:3)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Илья Воробьев
Вратари
Хенрик Карлссон 59:35 Василий Кошечкин
1-й период
Александр Семин 06:22
Евгений Бирюков 07:43
Денис Казионов 12:25
15:37 Кирилл Панюков
Ярослав Хабаров 18:12
2-й период
Данис Зарипов (А. Береглазов, С. Мозякин) 27:34
Алексей Береглазов 27:55
Ян Коварж 30:29
36:38 Брэндон Боченски
Данис Зарипов (Ян Коварж) 37:26
Томаш Филиппи 39:08
3-й период
41:01 Дастин Бойд (М. Сан-Пьер, Б. Боченски)
46:35 Мартен Сан-Пьер
Сергей Мозякин (Ян Коварж) 47:38
Григорий Дронов 49:41
52:21 Дастин Бойд
Ян Коварж (С. Мозякин) 53:22
Данис Зарипов (Д. Платонов, Г. Дронов) 55:47
Томми Сантала 56:28
Денис Казионов 58:07
58:27 Дастин Бойд (Б. Боченски, Н. Доус)
59:15 Дастин Бойд (М. Сан-Пьер, К. Даллмэн)
Статистика
8 Штрафное время 20
10 Игра в большинстве 4
3 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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