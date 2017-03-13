Зарипов установил вечный рекорд

«Барыс» провел лучший матч в серии. Как это не парадоксально звучит при итоговом счете 3:5. На протяжении 50 минут встречи команда из Астаны была очень убедительна. Первый период вообще вышел для нее почти идеальным. За одним важным исключением — шайба в ворота Василия Кошечкина дорогу так и не нашла. Хозяева имели преимущество не только за счет самоотдачи и бившего через край желания. Эти составляющие должны быть в числе козырей по умолчанию, если ты претендуешь на то, чтобы зацепить один-два матча у безупречного фаворита. «Барыс» сделал еще две очень важные вещи, связанные напрямую друг с другом: забрал себе контроль шайбы и предельно эффективно действовал против звена Яна Коваржа. Дополнительным плюсом стало возвращение в состав после долгого отсутствия из-за травмы ведущего нападающего Брэндона Боченски. От несколько вольного отношения к происходящему, что было отчетливо заметно в игре «Магнитки» во втором матче серии, не осталось и следа. Тем больше уважения вызывал «Барыс», заставлявший обладателя Кубка Гагарина все время обороняться и временами нарушать правила. Забей хозяева в первом периоде при игре в формате «пять на три», то все могло сложиться иначе.

«Металлург» силен не одним звеном, каким-то отдельным игроком, искусным тренером или матерым руководителем, а совокупностью различных факторов. Даже если сопернику каким-то образом удастся на время перекрыть кислород Мозякинк и Ко, то забить могут герои второго плана вроде Тимкина. Иначе бы команда не выиграла два Кубка Гагарина за три года. В нынешнем плей-офф от вратаря Кошечкина пока не требовалось стоять на голове — настолько велико было преимущество уральцев в прошлых матчах. Но когда настало время, оказалось, что голкипер по-прежнему в полном порядке. В первой половине матча Кошечкин сделал все, чтобы оставить свою команду в игре.

А потом пришло время Даниса Зарипова. Третий хет-трик в одном розыгрыше плей-офф — это достижение космического масштаба. Даже повторить его в обозримом будущем окажется нереально сложным делом. Этот рекорд может стать «вечным», а ведь у Зарипова еще есть шанс его улучшить по ходу нынешнего розыгрыша. За шайбами суперветерана стоит большая работа и его партнеров, достаточно оценить, каким классным вышел пас Коваржа при втором голе «Магнитки».

«Барыс» не пал духом при счете 0:2. Роскошная шайба за авторством Дастина Бойда в начале третьего периода и последующий навал на ворота Кошечкина оставляли хозяевам надежду вырвать победу. Фаворит уничтожил эту робкую мечту очень быстро. Потенциал нынешнего «Металлурга» можно представить только в теории. Пока складывается впечатление, что ни в одном из матчей уральцы не раскрыли его даже на 90 процентов.