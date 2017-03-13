Пресс-атташе ХК «Динамо»: Португалов не имеет никакого отношения к клубу

Спортивный арбитражный суд 10 марта вынес решение о пожизненной дисквалификации бывшего заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Португалова, который, согласно информации, взятой с официального сайта Центра патологии органов кровообращения, с 2016 года возглавляет отделение спортивной медицины и специализированной кардиологии при этом учреждении. Центр патологии органов кровообращения также с 2016 года является эксклюзивным медицинским партнером московского «Динамо».

«Я работаю в “Динамо” уже пять лет, и у меня нет информации о том, что Португалов работал с нашими хоккеистами», — отметил Кравченко.

Корреспондент ТАСС пытался выяснить, продолжает ли Португалов работать в Центре патологии органов кровообращения в настоящее время, однако представитель этой организации по телефону затруднился ответить на этот вопрос. Спустя некоторое время с сайта Центра по неизвестным причинам исчезли все упоминания об этом специалисте. В свою очередь другой сотрудник Центра сообщил ТАСС, что никогда не слышал о таком человеке.

Португалов был признан виновным в нарушении нескольких статей антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF): 32.2 (f) «Обладание запрещенной субстанцией или методом», 32.2 (g) «Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода», 32.2 (h) «Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода» антидопинговых правил IAAF.

Он являлся одним из фигурантов фильма немецкого телеканала ARD об употреблении допинга российскими легкоатлетами. Факты, упомянутые в фильме, стали предметом расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), результатом которого стала дисквалификация ВФЛА советом IAAF. По данным комиссии, Португалов, который также работал в ВФЛА, рассылал спортсменам рекомендации, как принимать допинг.