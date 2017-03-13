Пресс-атташе ХК «Динамо»: Португалов не имеет никакого отношения к клубу
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российский специалист Сергей Португалов, пожизненно дисквалифицированный Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне за нарушения антидопинговых правил, не имеет никакого отношения к московскому клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо». Об этом сообщил ТАСС
пресс-атташе клуба Михаил Кравченко.
Спортивный арбитражный суд 10 марта вынес решение о пожизненной дисквалификации бывшего заместителя директора Всероссийского
«Я работаю в “Динамо” уже пять лет, и у меня нет информации о том, что Португалов работал с нашими хоккеистами», — отметил Кравченко.
Корреспондент ТАСС пытался выяснить, продолжает ли Португалов работать в Центре патологии органов кровообращения в настоящее время, однако представитель этой организации по телефону затруднился ответить на этот вопрос. Спустя некоторое время с сайта Центра по неизвестным причинам исчезли все упоминания об этом специалисте. В свою очередь другой сотрудник Центра сообщил ТАСС, что никогда не слышал о таком человеке.
Португалов был признан виновным в нарушении нескольких статей антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF): 32.2 (f) «Обладание запрещенной субстанцией или методом», 32.2 (g) «Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода», 32.2 (h) «Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода» антидопинговых правил IAAF.
Он являлся одним из фигурантов фильма немецкого телеканала ARD об употреблении допинга российскими легкоатлетами. Факты, упомянутые в фильме, стали предметом расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), результатом которого стала дисквалификация ВФЛА советом IAAF. По данным комиссии, Португалов, который также работал в ВФЛА, рассылал спортсменам рекомендации, как принимать допинг.
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