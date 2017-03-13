Дастин Бойд: Разыгрались в конце, но было уже слишком поздно

«Тяжелое поражение. Разыгрались в конце, но было уже слишком поздно. При этом у нас было достаточно шансов в матче, в том числе и в большинстве. В первом периоде игра вообще была близкая, уступали всего 1:2. Но несколько удалений испортили игру, и вот мы проигрываем в серии 0:3», — сказал Бойд.

По словам форварда, у «Барыса» еще есть шансы, чтобы спасти команду.

«Нужно найти путь, как сыграть еще лучше. Всем нужно играть еще лучше. Забивать раньше, вести в счете. Хорошо, что Брэндон вернулся. Надеюсь, мы будем удачливее в четвертом матче серии и сможем выиграть», — добавил форвард.

Напомним, в полуфинале Восточной конференции «Барыс» в Астане проиграл «Металлургу» со счетом 3:5. В серии до четырех побед клуб из Магнитогорска повел 3−0. Следующая игра пройдет в столице 15 марта.