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13 марта 2017, 20:28 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Дастин Бойд: Разыгрались в конце, но было уже слишком поздно

Форвард «Барыса» Дастин Бойд, автор хет-трика в ворота «Магнитки», считает, что у его команды еще есть шансы, чтобы спасти серию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Тяжелое поражение. Разыгрались в конце, но было уже слишком поздно. При этом у нас было достаточно шансов в матче, в том числе и в большинстве. В первом периоде игра вообще была близкая, уступали всего 1:2. Но несколько удалений испортили игру, и вот мы проигрываем в серии 0:3», — сказал Бойд.

По словам форварда, у «Барыса» еще есть шансы, чтобы спасти команду.

«Нужно найти путь, как сыграть еще лучше. Всем нужно играть еще лучше. Забивать раньше, вести в счете. Хорошо, что Брэндон вернулся. Надеюсь, мы будем удачливее в четвертом матче серии и сможем выиграть», — добавил форвард.

Напомним, в полуфинале Восточной конференции «Барыс» в Астане проиграл «Металлургу» со счетом 3:5. В серии до четырех побед клуб из Магнитогорска повел 3−0. Следующая игра пройдет в столице 15 марта.

13.03.2017 16:30 Зрители 9818 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Барыс-Арена"
Барыс 3:5 Металлург Мг
(0:0, 0:2, 3:3)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Илья Воробьев
Вратари
Хенрик Карлссон 59:35 Василий Кошечкин
1-й период
Александр Семин 06:22
Евгений Бирюков 07:43
Денис Казионов 12:25
15:37 Кирилл Панюков
Ярослав Хабаров 18:12
2-й период
Данис Зарипов (А. Береглазов, С. Мозякин) 27:34
Алексей Береглазов 27:55
Ян Коварж 30:29
36:38 Брэндон Боченски
Данис Зарипов (Ян Коварж) 37:26
Томаш Филиппи 39:08
3-й период
41:01 Дастин Бойд (М. Сан-Пьер, Б. Боченски)
46:35 Мартен Сан-Пьер
Сергей Мозякин (Ян Коварж) 47:38
Григорий Дронов 49:41
52:21 Дастин Бойд
Ян Коварж (С. Мозякин) 53:22
Данис Зарипов (Д. Платонов, Г. Дронов) 55:47
Томми Сантала 56:28
Денис Казионов 58:07
58:27 Дастин Бойд (Б. Боченски, Н. Доус)
59:15 Дастин Бойд (М. Сан-Пьер, К. Даллмэн)
Статистика
8 Штрафное время 20
10 Игра в большинстве 4
3 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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Барыс
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