Эдуард Занковец: В большинстве мы забить не смогли, а в меньшинстве пропустили

«Активно начали игру, много было большинства. Это сыграло с нами отрицательную роль. Не реализовали большинство, а потом, когда ты не можешь забить, приходит скованность, неуверенность в завершении атаки. Это стало ключевым моментом. В большинстве мы забить не смогли, а в меньшинстве пропустили.



Во втором периоде у “Барыса” закружилась голова, когда “Магнитка” прибавила? Я считаю, что этот период был равным, мы, наверное, смотрели разный хоккей», — сказал Занковец на пресс-конференции.