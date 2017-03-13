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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29062824/
13 марта 2017, 20:31 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Эдуард Занковец: В большинстве мы забить не смогли, а в меньшинстве пропустили

Главный тренер астанинского «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал матч плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» — 3:5.

«Активно начали игру, много было большинства. Это сыграло с нами отрицательную роль. Не реализовали большинство, а потом, когда ты не можешь забить, приходит скованность, неуверенность в завершении атаки. Это стало ключевым моментом. В большинстве мы забить не смогли, а в меньшинстве пропустили.

Во втором периоде у “Барыса” закружилась голова, когда “Магнитка” прибавила? Я считаю, что этот период был равным, мы, наверное, смотрели разный хоккей», — сказал Занковец на пресс-конференции.

13.03.2017 16:30 Зрители 9818 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Барыс-Арена"
Барыс 3:5 Металлург Мг
(0:0, 0:2, 3:3)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Илья Воробьев
Вратари
Хенрик Карлссон 59:35 Василий Кошечкин
1-й период
Александр Семин 06:22
Евгений Бирюков 07:43
Денис Казионов 12:25
15:37 Кирилл Панюков
Ярослав Хабаров 18:12
2-й период
Данис Зарипов (А. Береглазов, С. Мозякин) 27:34
Алексей Береглазов 27:55
Ян Коварж 30:29
36:38 Брэндон Боченски
Данис Зарипов (Ян Коварж) 37:26
Томаш Филиппи 39:08
3-й период
41:01 Дастин Бойд (М. Сан-Пьер, Б. Боченски)
46:35 Мартен Сан-Пьер
Сергей Мозякин (Ян Коварж) 47:38
Григорий Дронов 49:41
52:21 Дастин Бойд
Ян Коварж (С. Мозякин) 53:22
Данис Зарипов (Д. Платонов, Г. Дронов) 55:47
Томми Сантала 56:28
Денис Казионов 58:07
58:27 Дастин Бойд (Б. Боченски, Н. Доус)
59:15 Дастин Бойд (М. Сан-Пьер, К. Даллмэн)
Статистика
8 Штрафное время 20
10 Игра в большинстве 4
3 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Барыс
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