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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29062717/
13 марта 2017, 20:02 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Капитан «Барыса» Брэндон Боченски рассказал о своем возвращении на лед

Капитан «Барыса» Брэндон Боченски после матча с магнитогорским «Металлургом», который стал для него первым в нынешнем плей-офф, отметил, что возвращается к прежней форме, сообщает корреспондент Vesti.kz.

— Я чувствую себя хорошо. Мое возвращение заняло некоторое время. Но я чувствую, что пришел в норму.

— Что скажешь о сегодняшнем матче?

— В конце матча заиграли хорошо, но было слишком поздно. Нужно было так играть с первых минут. Много играли в большинстве, но хватало точности в завершении атак… Если проиграем следующий матч, сезон закончится.

— Как нужно играть против «Магнитки», чтобы следующий матч не стал последним?

— Нужно забивать первыми, поменьше удаляться.

— Ты наверняка смотрел прошлые матчи серии, в которых не играл. Что говорил ребятам?

— Говорил, что нужно хорошо сыграть дома, при своих фанатах. И мы показали болельщикам хорошую игру, но, к сожалению, не выиграли, поэтому не радостно.

— Ты хоть не играл, но не стал сбривать бороду.

— (смеется) Здорово, что я вернулся. Потому что очень тяжело быть вне игры.

13.03.2017 16:30 Зрители 9818 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Барыс-Арена"
Барыс 3:5 Металлург Мг
(0:0, 0:2, 3:3)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Илья Воробьев
Вратари
Хенрик Карлссон 59:35 Василий Кошечкин
1-й период
Александр Семин 06:22
Евгений Бирюков 07:43
Денис Казионов 12:25
15:37 Кирилл Панюков
Ярослав Хабаров 18:12
2-й период
Данис Зарипов (А. Береглазов, С. Мозякин) 27:34
Алексей Береглазов 27:55
Ян Коварж 30:29
36:38 Брэндон Боченски
Данис Зарипов (Ян Коварж) 37:26
Томаш Филиппи 39:08
3-й период
41:01 Дастин Бойд (М. Сан-Пьер, Б. Боченски)
46:35 Мартен Сан-Пьер
Сергей Мозякин (Ян Коварж) 47:38
Григорий Дронов 49:41
52:21 Дастин Бойд
Ян Коварж (С. Мозякин) 53:22
Данис Зарипов (Д. Платонов, Г. Дронов) 55:47
Томми Сантала 56:28
Денис Казионов 58:07
58:27 Дастин Бойд (Б. Боченски, Н. Доус)
59:15 Дастин Бойд (М. Сан-Пьер, К. Даллмэн)
Статистика
8 Штрафное время 20
10 Игра в большинстве 4
3 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» в гостях одержал победу над астанинским «Барысом» со счетом 5:3 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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