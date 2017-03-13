Капитан «Барыса» Брэндон Боченски рассказал о своем возвращении на лед
Капитан «Барыса» Брэндон Боченски после матча с магнитогорским «Металлургом», который стал для него первым в нынешнем
плей-офф, отметил, что возвращается к прежней форме, сообщает корреспондент Vesti.kz.
— Я чувствую себя хорошо. Мое возвращение заняло некоторое время. Но я чувствую, что пришел в норму.
— Что скажешь о сегодняшнем матче?
— В конце матча заиграли хорошо, но было слишком поздно. Нужно было так играть с первых минут. Много играли в большинстве, но хватало точности в завершении атак… Если проиграем следующий матч, сезон закончится.
— Как нужно играть против «Магнитки», чтобы следующий матч не стал последним?
— Нужно забивать первыми, поменьше удаляться.
— Ты наверняка смотрел прошлые матчи серии, в которых не играл. Что говорил ребятам?
— Говорил, что нужно хорошо сыграть дома, при своих фанатах. И мы показали болельщикам хорошую игру, но, к сожалению, не выиграли, поэтому не радостно.
— Ты хоть не играл, но не стал сбривать бороду.
— (смеется) Здорово, что я вернулся. Потому что очень тяжело быть вне игры.
|13.03.2017 16:30
|Зрители 9818
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"Барыс-Арена"
|Барыс
|3:5
|Металлург Мг
|(0:0, 0:2, 3:3)
|Эдуард Занковец
|Илья Воробьев
|Хенрик Карлссон 59:35
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Александр Семин
|06:22
|Евгений Бирюков
|07:43
|Денис Казионов
|12:25
|15:37
|Кирилл Панюков
|Ярослав Хабаров
|18:12
|2-й период
|Данис Зарипов (А. Береглазов, С. Мозякин)
|27:34
|Алексей Береглазов
|27:55
|Ян Коварж
|30:29
|36:38
|Брэндон Боченски
|Данис Зарипов (Ян Коварж)
|37:26
|Томаш Филиппи
|39:08
|3-й период
|41:01
|Дастин Бойд (М. Сан-Пьер, Б. Боченски)
|46:35
|Мартен Сан-Пьер
|Сергей Мозякин (Ян Коварж)
|47:38
|Григорий Дронов
|49:41
|52:21
|Дастин Бойд
|Ян Коварж (С. Мозякин)
|53:22
|Данис Зарипов (Д. Платонов, Г. Дронов)
|55:47
|Томми Сантала
|56:28
|Денис Казионов
|58:07
|58:27
|Дастин Бойд (Б. Боченски, Н. Доус)
|59:15
|Дастин Бойд (М. Сан-Пьер, К. Даллмэн)
|8
|Штрафное время
|20
|10
|Игра в большинстве
|4
|3
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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