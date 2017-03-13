Капитан «Барыса» Брэндон Боченски рассказал о своем возвращении на лед

— Я чувствую себя хорошо. Мое возвращение заняло некоторое время. Но я чувствую, что пришел в норму.

— Что скажешь о сегодняшнем матче?

— В конце матча заиграли хорошо, но было слишком поздно. Нужно было так играть с первых минут. Много играли в большинстве, но хватало точности в завершении атак… Если проиграем следующий матч, сезон закончится.

— Как нужно играть против «Магнитки», чтобы следующий матч не стал последним?

— Нужно забивать первыми, поменьше удаляться.

— Ты наверняка смотрел прошлые матчи серии, в которых не играл. Что говорил ребятам?

— Говорил, что нужно хорошо сыграть дома, при своих фанатах. И мы показали болельщикам хорошую игру, но, к сожалению, не выиграли, поэтому не радостно.

— Ты хоть не играл, но не стал сбривать бороду.

— (смеется) Здорово, что я вернулся. Потому что очень тяжело быть вне игры.