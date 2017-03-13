ХК «Капитан» войдет в систему клуба КХЛ «Сочи»

У «Сочи» на данный момент нет команды в молодежной лиге. «Капитан» в последний раз выступал в МХЛ в сезоне-2014/15, ранее клуб сотрудничал с «Сахалинскими Акулами» и клубом КХЛ «Адмирал» (Владивосток).

«Мы хотим иметь свою команду в МХЛ, она будет в Ступино, на базе “Капитана”. Будет она называться также, поскольку это бренд, для нас этот момент не принципиален, и сейчас мы занимаемся организацией процесса, подбираем тренеров, — сказал Воропаев. — В Ступино есть вся инфраструктура, включая базу, где живут молодые игроки. Там есть персонал, который этим все занимается, все это знает».

По словам Воропаева, создание команды для МХЛ в Сочи было бы проблематично с финансовой точки зрения.

«В Сочи пришлось бы перевозить персонал, решать вопросы с жильем, перелеты, команда будет просто “золотая”, плюс еще базу найти. Это наилучшее решение, а потом что-то постепенно сделаем здесь — начнем со школ, а для показухи делать команду МХЛ, которая по деньгам будет на уровне ВХЛ, не надо», — отметил Воропаев.