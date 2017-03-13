ХК «Капитан» войдет в систему клуба КХЛ «Сочи»
МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ступинская команда «Капитан» войдет в систему клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» для выступления со следующего сезона в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев.
У «Сочи» на данный момент нет команды в молодежной лиге. «Капитан» в последний раз выступал в МХЛ в сезоне-2014/15, ранее клуб сотрудничал с «Сахалинскими Акулами» и клубом КХЛ «Адмирал» (Владивосток).
«Мы хотим иметь свою команду в МХЛ, она будет в Ступино, на базе “Капитана”. Будет она называться также, поскольку это бренд, для нас этот момент не принципиален, и сейчас мы занимаемся организацией процесса, подбираем тренеров, — сказал Воропаев. — В Ступино есть вся инфраструктура, включая базу, где живут молодые игроки. Там есть персонал, который этим все занимается, все это знает».
По словам Воропаева, создание команды для МХЛ в Сочи было бы проблематично с финансовой точки зрения.
«В Сочи пришлось бы перевозить персонал, решать вопросы с жильем, перелеты, команда будет просто “золотая”, плюс еще базу найти. Это наилучшее решение, а потом
Другим клубом, с которым у «Сочи» есть партнерские отношения, является
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