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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29062574/
13 марта 2017, 20:17 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ХК «Капитан» войдет в систему клуба КХЛ «Сочи»

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ступинская команда «Капитан» войдет в систему клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» для выступления со следующего сезона в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев.

У «Сочи» на данный момент нет команды в молодежной лиге. «Капитан» в последний раз выступал в МХЛ в сезоне-2014/15, ранее клуб сотрудничал с «Сахалинскими Акулами» и клубом КХЛ «Адмирал» (Владивосток).

«Мы хотим иметь свою команду в МХЛ, она будет в Ступино, на базе “Капитана”. Будет она называться также, поскольку это бренд, для нас этот момент не принципиален, и сейчас мы занимаемся организацией процесса, подбираем тренеров, — сказал Воропаев. — В Ступино есть вся инфраструктура, включая базу, где живут молодые игроки. Там есть персонал, который этим все занимается, все это знает».

По словам Воропаева, создание команды для МХЛ в Сочи было бы проблематично с финансовой точки зрения.

«В Сочи пришлось бы перевозить персонал, решать вопросы с жильем, перелеты, команда будет просто “золотая”, плюс еще базу найти. Это наилучшее решение, а потом что-то постепенно сделаем здесь — начнем со школ, а для показухи делать команду МХЛ, которая по деньгам будет на уровне ВХЛ, не надо», — отметил Воропаев.

Другим клубом, с которым у «Сочи» есть партнерские отношения, является санкт-петербургское «Динамо», выступающее в Высшей хоккейной лиге. «Динамо» так и остается нашим партнером — у нас с ним договор о сотрудничестве, клуб финансируется сам. «Ступино» же будем финансировать мы, — подчеркнул генеральный директор.
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