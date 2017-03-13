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13 марта 2017, 19:30 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Бойд оформил хет-трик, но «Барыс» проиграл «Металлургу» и оказался в шаге от вылета из плей-офф КХЛ

Астанинский «Барыс» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в третьем матче полуфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Астане, закончилась со счетом 5:3 в пользу гостей.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. Хотя «Барыс» имел хорошую возможность, играя «5 на 3», но реализовать численное преимущество не сумел.

После перерыва «Магнитка» открыла счет и вышла вперед, забросив две безответные шайбы в течение десяти минут. Их автором стал Данис Зарипов (27-я и 37-я минуты).

В дебюте заключительного периода «Барыс» одну шайбу отыграл усилиями Дастина Бойда (41-я). Однако на 47-й минуте Сергей Мозякин реализовал большинство и вернул «Магнитке» преимущество в две шайбы.

Спустя шесть минут Ян Коварж забросил четвертую шайбу в ворота «Барыса», а на 55-й минуте Зарипов во втором матче подряд оформил хет-трик, доведя счет до разгромного. В концовке игры Бойд (58-я и 59-я) забросил две шайбы, записав на свой счет хет-трик, и сократил отставание до двух шайб, но на большее у астанчан времени не хватило.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу магнитогорского клуба.

Четвертый матч противостояния пройдет 15 марта также в Астане.

13.03.2017 16:30 Зрители 9818 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Барыс-Арена"
Барыс 3:5 Металлург Мг
(0:0, 0:2, 3:3)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Илья Воробьев
Вратари
Хенрик Карлссон 59:35 Василий Кошечкин
1-й период
Александр Семин 06:22
Евгений Бирюков 07:43
Денис Казионов 12:25
15:37 Кирилл Панюков
Ярослав Хабаров 18:12
2-й период
Данис Зарипов (А. Береглазов, С. Мозякин) 27:34
Алексей Береглазов 27:55
Ян Коварж 30:29
36:38 Брэндон Боченски
Данис Зарипов (Ян Коварж) 37:26
Томаш Филиппи 39:08
3-й период
41:01 Дастин Бойд (М. Сан-Пьер, Б. Боченски)
46:35 Мартен Сан-Пьер
Сергей Мозякин (Ян Коварж) 47:38
Григорий Дронов 49:41
52:21 Дастин Бойд
Ян Коварж (С. Мозякин) 53:22
Данис Зарипов (Д. Платонов, Г. Дронов) 55:47
Томми Сантала 56:28
Денис Казионов 58:07
58:27 Дастин Бойд (Б. Боченски, Н. Доус)
59:15 Дастин Бойд (М. Сан-Пьер, К. Даллмэн)
Статистика
8 Штрафное время 20
10 Игра в большинстве 4
3 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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