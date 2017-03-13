Бойд оформил хет-трик, но «Барыс» проиграл «Металлургу» и оказался в шаге от вылета из плей-офф КХЛ

Встреча команд, прошедшая в Астане, закончилась со счетом 5:3 в пользу гостей.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. Хотя «Барыс» имел хорошую возможность, играя «5 на 3», но реализовать численное преимущество не сумел.

После перерыва «Магнитка» открыла счет и вышла вперед, забросив две безответные шайбы в течение десяти минут. Их автором стал Данис Зарипов (27-я и 37-я минуты).

В дебюте заключительного периода «Барыс» одну шайбу отыграл усилиями Дастина Бойда (41-я). Однако на 47-й минуте Сергей Мозякин реализовал большинство и вернул «Магнитке» преимущество в две шайбы.

Спустя шесть минут Ян Коварж забросил четвертую шайбу в ворота «Барыса», а на 55-й минуте Зарипов во втором матче подряд оформил хет-трик, доведя счет до разгромного. В концовке игры Бойд (58-я и 59-я) забросил две шайбы, записав на свой счет хет-трик, и сократил отставание до двух шайб, но на большее у астанчан времени не хватило.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу магнитогорского клуба.

Четвертый матч противостояния пройдет 15 марта также в Астане.