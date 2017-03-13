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13 марта 2017, 19:33 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Барыс» в третьем матче четвертьфинала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» в гостях одержал победу над астанинским «Барысом» со счетом 5:3 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

МОСКВА 13 марта. /ТАСС/. Магнитогорский Металлург в гостях одержал победу над <span class=error>астанинским</span> <span class=error>Барысом</span> со счетом 5:3 в третьем матче четвертьфинальной серии <nobr>плей-офф</nobr> Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>). Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данис Зарипов (28-я, 38-я и 56-я минуты), который преодолел рубеж в 850 очков в чемпионатах России, Сергей Мозякин (48) и Ян Коварж (54). У проигравших все шайбы забросил Дастин Бойд (42, 59, 60).

Мозякин, отметившийся в матче также двумя результативными передачами, побил рекорд Александра Радулова по числу передач в КХЛ. В активе форварда «Металлурга» их стало 389. Также он забросил 475-ю шайбу в чемпионатах России.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет 15 марта в Астане.

13.03.2017 16:30 Зрители 9818 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Барыс-Арена"
Барыс 3:5 Металлург Мг
(0:0, 0:2, 3:3)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Илья Воробьев
Вратари
Хенрик Карлссон 59:35 Василий Кошечкин
1-й период
Александр Семин 06:22
Евгений Бирюков 07:43
Денис Казионов 12:25
15:37 Кирилл Панюков
Ярослав Хабаров 18:12
2-й период
Данис Зарипов (А. Береглазов, С. Мозякин) 27:34
Алексей Береглазов 27:55
Ян Коварж 30:29
36:38 Брэндон Боченски
Данис Зарипов (Ян Коварж) 37:26
Томаш Филиппи 39:08
3-й период
41:01 Дастин Бойд (М. Сан-Пьер, Б. Боченски)
46:35 Мартен Сан-Пьер
Сергей Мозякин (Ян Коварж) 47:38
Григорий Дронов 49:41
52:21 Дастин Бойд
Ян Коварж (С. Мозякин) 53:22
Данис Зарипов (Д. Платонов, Г. Дронов) 55:47
Томми Сантала 56:28
Денис Казионов 58:07
58:27 Дастин Бойд (Б. Боченски, Н. Доус)
59:15 Дастин Бойд (М. Сан-Пьер, К. Даллмэн)
Статистика
8 Штрафное время 20
10 Игра в большинстве 4
3 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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Барыс
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