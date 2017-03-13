Магнитогорский «Металлург» обыграл «Барыс» в третьем матче четвертьфинала плей-офф КХЛ

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данис Зарипов (28-я, 38-я и 56-я минуты), который преодолел рубеж в 850 очков в чемпионатах России, Сергей Мозякин (48) и Ян Коварж (54). У проигравших все шайбы забросил Дастин Бойд (42, 59, 60).

Мозякин, отметившийся в матче также двумя результативными передачами, побил рекорд Александра Радулова по числу передач в КХЛ. В активе форварда «Металлурга» их стало 389. Также он забросил 475-ю шайбу в чемпионатах России.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет 15 марта в Астане.