Магнитогорский «Металлург» обыграл «Барыс» в третьем матче четвертьфинала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» в гостях одержал победу над астанинским «Барысом» со счетом 5:3 в третьем матче четвертьфинальной серии
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данис Зарипов (28-я, 38-я и 56-я минуты), который преодолел рубеж в 850 очков в чемпионатах России, Сергей Мозякин (48) и Ян Коварж (54). У проигравших все шайбы забросил Дастин Бойд (42, 59, 60).
Мозякин, отметившийся в матче также двумя результативными передачами, побил рекорд Александра Радулова по числу передач в КХЛ. В активе форварда «Металлурга» их стало 389. Также он забросил 475-ю шайбу в чемпионатах России.
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет 15 марта в Астане.
|13.03.2017 16:30
|Зрители 9818
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"Барыс-Арена"
|Барыс
|3:5
|Металлург Мг
|(0:0, 0:2, 3:3)
Главные тренеры
|Эдуард Занковец
|Илья Воробьев
Вратари
|Хенрик Карлссон 59:35
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Александр Семин
|06:22
|Евгений Бирюков
|07:43
|Денис Казионов
|12:25
|15:37
|Кирилл Панюков
|Ярослав Хабаров
|18:12
|2-й период
|Данис Зарипов (А. Береглазов, С. Мозякин)
|27:34
|Алексей Береглазов
|27:55
|Ян Коварж
|30:29
|36:38
|Брэндон Боченски
|Данис Зарипов (Ян Коварж)
|37:26
|Томаш Филиппи
|39:08
|3-й период
|41:01
|Дастин Бойд (М. Сан-Пьер, Б. Боченски)
|46:35
|Мартен Сан-Пьер
|Сергей Мозякин (Ян Коварж)
|47:38
|Григорий Дронов
|49:41
|52:21
|Дастин Бойд
|Ян Коварж (С. Мозякин)
|53:22
|Данис Зарипов (Д. Платонов, Г. Дронов)
|55:47
|Томми Сантала
|56:28
|Денис Казионов
|58:07
|58:27
|Дастин Бойд (Б. Боченски, Н. Доус)
|59:15
|Дастин Бойд (М. Сан-Пьер, К. Даллмэн)
Статистика
|8
|Штрафное время
|20
|10
|Игра в большинстве
|4
|3
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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