Сергей Зубов назначен главным тренером ХК «Сочи»

Контракт с наставником рассчитан по системе «1+1» — на один сезон с возможностью продления ещё на год. Ранее «Чемпионат» уже сообщал, что Зубов может возглавить черноморский клуб.



Прежний тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев работал в клубе с момента его основания и был уволен после завершения регулярного чемпионата, по итогам которого команда впервые за трёхлетнюю историю не смогла пробиться в плей-офф.



Зубов работал в тренерском штабе СКА и в сезоне-2014/15 выиграл Кубок Гагарина. В ходе сезона-2015/16 Зубов стал главным тренером питерской команды после отставки Андрея Назарова. Команда уступила в финале Западной конференции ЦСКА.