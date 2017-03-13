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13 марта 2017, 19:44 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Сергей Зубов назначен главным тренером ХК «Сочи»

ХК «Сочи» объявил о назначении Сергея Зубова главным тренером.

ХК Сочи объявил о назначении Сергея <span class=error>Зубова</span> главным тренером. Увеличить
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Контракт с наставником рассчитан по системе «1+1» — на один сезон с возможностью продления ещё на год. Ранее «Чемпионат» уже сообщал, что Зубов может возглавить черноморский клуб.

Прежний тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев работал в клубе с момента его основания и был уволен после завершения регулярного чемпионата, по итогам которого команда впервые за трёхлетнюю историю не смогла пробиться в плей-офф.

Зубов работал в тренерском штабе СКА и в сезоне-2014/15 выиграл Кубок Гагарина. В ходе сезона-2015/16 Зубов стал главным тренером питерской команды после отставки Андрея Назарова. Команда уступила в финале Западной конференции ЦСКА.

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