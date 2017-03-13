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13 марта 2017, 18:37 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Ак Барс» и «Авангард» назвали составы на третий матч серии

«Ак Барс» и «Авангард» назвали составы на третий матч полуфинала Восточной конференции. Игра состоится в Казани, начало в 19:00 мск. Счёт в серии — 2−0 в пользу казанской команды.

Ак Барс и Авангард назвали составы на третий матч полуфинала Восточной конференции. Увеличить
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«Ак Барс»:
Гарипов (Галимов);
Захарчук — Мусин, Секач — Ткачёв — Азеведу;
Йордан — Охтамаа, Архипов — Свитов — Токранов;
Батыршин — Яруллин, Глинкин — Попов — Глухов;
Сидоров, Варнаков — Малыхин — Лукоянов, Лазарев.

«Авангард»:
Фурх (Шилин);
Густафссон — Анелёв, Лемтюгов — Соботка — Пестушко;
Медведев — Мартынов, Пьянов — Зубов — Михеев;
Никитин — Григорьев, Бурдасов — Кучерявенко — Хохряков;
Дервук — Орлов, Бут — Юньков — Пережогин.

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