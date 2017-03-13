Хоккеистам «Динамо» нужно забивать свои голы, а не искать судейские ошибки — Сафронов
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского «Динамо» должны реализовывать свои голевые моменты по ходу серии с санкт-петербургским СКА, не стоит искать причину поражений в ошибочных удалениях, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор «бело-голубых» Андрей Сафронов.
В воскресенье «Динамо» проиграло дома третий матч серии второго раунда
«Обычно в таких случаях
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter