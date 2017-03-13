Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29061527/
13 марта 2017, 17:58 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеистам «Динамо» нужно забивать свои голы, а не искать судейские ошибки — Сафронов

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского «Динамо» должны реализовывать свои голевые моменты по ходу серии с санкт-петербургским СКА, не стоит искать причину поражений в ошибочных удалениях, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор «бело-голубых» Андрей Сафронов.

В воскресенье «Динамо» проиграло дома третий матч серии второго раунда плей-офф КХЛ со СКА (2:4). Счет в серии стал 2−1 в пользу армейцев. Два решающих гола клуб из Санкт-Петербурга забил, использовав пятиминутное (плюс до конца игры) удаление форварда «бело-голубых» Лукаша Кашпара. В понедельник СДК КХЛ это удаление отменил.

«Обычно в таких случаях кто-то может сказать, что арбитры потеряли нить игры. Но лично у меня нет к судьям никаких претензий. Нам надо забивать свои голы, а не искать какие-то ошибки в удалениях. Проблема в нас самих, а не в ком-то еще», — сказал Сафронов корреспонденту «Р-Спорт» по телефону.

ХК Динамо
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Эксперт: Удаление Дацюка до конца игры связано с атмосферой матча СКА и «Динамо» в КХЛ

Эксперт: Удаление Дацюка до конца игры связано с атмосферой матча СКА и «Динамо» в КХЛ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Удаление нападающего СКА Павла Дацюка до конца игры в третьем матче серии ¼ финала Кубка Гагарина было связано с «наэлектризованной» атмосферой встречи с московским «Динамо». Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Пашков.
Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин