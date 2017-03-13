В воскресенье «Динамо» проиграло дома третий матч серии второго раунда плей-офф КХЛ со СКА (2:4). Счет в серии стал 2−1 в пользу армейцев. Два решающих гола клуб из Санкт-Петербурга забил, использовав пятиминутное (плюс до конца игры) удаление форварда «бело-голубых» Лукаша Кашпара. В понедельник СДК КХЛ это удаление отменил.

«Обычно в таких случаях кто-то может сказать, что арбитры потеряли нить игры. Но лично у меня нет к судьям никаких претензий. Нам надо забивать свои голы, а не искать какие-то ошибки в удалениях. Проблема в нас самих, а не в ком-то еще», — сказал Сафронов корреспонденту «Р-Спорт» по телефону.