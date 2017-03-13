«Адмирал» согласовал условия нового контракта с голкипером Максимом Третьяком

«Условия разглашать не могу, но мы сохраним Максима Третьяка. Считаем, у парня отличные перспективы. Конечно, Максиму непросто — окружающие постоянно сравнивают его с дедом. И понятно, что полностью соответствовать планке того уровня, на котором выступал Владислав Александрович, — задача в принципе невыполнимая. Но Максим старается, мы видим его прогресс», — цитирует Гаджиева «Лайф».



Третьяк дебютировал в КХЛ в прошедшем регулярном чемпионате, провёл четыре матча, в которых одержал одну победу при проценте отражённых бросков 91,5 и коэффициенте надёжности 2,29.