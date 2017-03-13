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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29061314/
13 марта 2017, 17:40 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Адмирал» согласовал условия нового контракта с голкипером Максимом Третьяком

Первый заместитель генерального директора «Адмирала» Камил Гаджиев сообщил, что клуб согласовал условия нового контракта с вратарём Максимом Третьяком.

«Условия разглашать не могу, но мы сохраним Максима Третьяка. Считаем, у парня отличные перспективы. Конечно, Максиму непросто — окружающие постоянно сравнивают его с дедом. И понятно, что полностью соответствовать планке того уровня, на котором выступал Владислав Александрович, — задача в принципе невыполнимая. Но Максим старается, мы видим его прогресс», — цитирует Гаджиева «Лайф».

Третьяк дебютировал в КХЛ в прошедшем регулярном чемпионате, провёл четыре матча, в которых одержал одну победу при проценте отражённых бросков 91,5 и коэффициенте надёжности 2,29.

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