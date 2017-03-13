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13 марта 2017, 16:54 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий Бердников возвращается в новокузнецкий «Металлург»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Нападающий альметьевского «Нефтяника» Роман Бердников решил снова попробовать свои силы в КХЛ и возвращается в свой прежний клуб — новокузнецкий «Металлург».

В текущем сезоне Бердников успел поиграть в трёх клубах КХЛ. Помимо «Кузни» это «Автомобилист» и «Северсталь». В общей сложности провёл 18 матчей, забил один гол. В ВХЛ отыграл 22 матча за «Нефтяник» и «Спутник», набрал 9 (5+4) очков.

Металлург Нк
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