Нападающий Бердников возвращается в новокузнецкий «Металлург»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Нападающий альметьевского «Нефтяника» Роман Бердников решил снова попробовать свои силы в КХЛ и возвращается в свой прежний клуб — новокузнецкий «Металлург».
В текущем сезоне Бердников успел поиграть в трёх клубах КХЛ. Помимо «Кузни» это «Автомобилист» и «Северсталь». В общей сложности провёл 18 матчей, забил один гол. В ВХЛ отыграл 22 матча за «Нефтяник» и «Спутник», набрал 9 (5+4) очков.
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