Нападающий Бердников возвращается в новокузнецкий «Металлург»

В текущем сезоне Бердников успел поиграть в трёх клубах КХЛ. Помимо «Кузни» это «Автомобилист» и «Северсталь». В общей сложности провёл 18 матчей, забил один гол. В ВХЛ отыграл 22 матча за «Нефтяник» и «Спутник», набрал 9 (5+4) очков.

