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13 марта 2017, 16:52 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Салават Юлаев» отправится в поездку по городам Башкортостана

Игроки и тренеры «Салавата Юлаева» отправятся в поездку по городам Республики Башкортостан, сообщает официальный сайт уфимского клуба.

В рамках тура хоккеисты встретятся с болельщиками, проведут товарищеские матчи с любительскими командами, проведут автограф-сессии.

18 марта команда посетит Стерлитамак, 19 марта — Туймазы, 25 марта будет в Уфе, а 26 марта — в Салавате.

«Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ, где в ¼ финала Восточной конференции Кубка Гагарина уступил «Ак Барсу» (1−4). После поражения от «Ак Барса» пост главного тренера покинул Игорь Захаркин. Хоккеисты тренируются под руководством Анатолия Емелина и Андрея Зюзина.

Салават Юлаев
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