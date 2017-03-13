«Салават Юлаев» отправится в поездку по городам Башкортостана
Игроки и тренеры «Салавата Юлаева» отправятся в поездку по городам Республики Башкортостан, сообщает официальный сайт уфимского клуба.
В рамках тура хоккеисты встретятся с болельщиками, проведут товарищеские матчи с любительскими командами, проведут
18 марта команда посетит Стерлитамак, 19 марта — Туймазы, 25 марта будет в Уфе, а 26 марта — в Салавате.
«Салават Юлаев» вышел в
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