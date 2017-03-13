«Салават Юлаев» отправится в поездку по городам Башкортостана

В рамках тура хоккеисты встретятся с болельщиками, проведут товарищеские матчи с любительскими командами, проведут автограф-сессии.



18 марта команда посетит Стерлитамак, 19 марта — Туймазы, 25 марта будет в Уфе, а 26 марта — в Салавате.



«Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ, где в ¼ финала Восточной конференции Кубка Гагарина уступил «Ак Барсу» (1−4). После поражения от «Ак Барса» пост главного тренера покинул Игорь Захаркин. Хоккеисты тренируются под руководством Анатолия Емелина и Андрея Зюзина.