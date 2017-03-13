Вратарь ХК «Лада» Илья Ежов продолжит карьеру в «Нефтехимике»
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт. Вратарь тольяттинской «Лады» и олимпийской сборной России по хоккею Илья Ежов перейдет в нижнекамский «Нефтехимик», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 Илья Ежов одержал 14 побед в 50 матчах за «Ладу». Коэффициент надежности голкипера составил 2.61, а процент отраженных бросков — 91,9%, три матча Ежов отыграл «на ноль».
«Илья (Ежов) не рассматривает вариант продления контракта с тольяттинской командой. В его услугах заинтересованы несколько клубов КХЛ, но ближе всех находится “Нефтехимик”. В Нижнекамске давно ищут стабильного основного вратаря и видят его в лице Ежова, с которым 1 мая подпишут контракт на один сезон», — сообщил источник.
Контракт хоккеиста Ильи Ежова с «Ладой» действует до 30 апреля этого года, после чего он получит статус неограниченно свободного агента и сможет свободно перейти в любой другой клуб.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter