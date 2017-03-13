Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29060475/
13 марта 2017, 16:42 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Вратарь ХК «Лада» Илья Ежов продолжит карьеру в «Нефтехимике»

Обновлено: 16:54
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт. Вратарь тольяттинской «Лады» и олимпийской сборной России по хоккею Илья Ежов перейдет в нижнекамский «Нефтехимик», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 Илья Ежов одержал 14 побед в 50 матчах за «Ладу». Коэффициент надежности голкипера составил 2.61, а процент отраженных бросков — 91,9%, три матча Ежов отыграл «на ноль».

«Илья (Ежов) не рассматривает вариант продления контракта с тольяттинской командой. В его услугах заинтересованы несколько клубов КХЛ, но ближе всех находится “Нефтехимик”. В Нижнекамске давно ищут стабильного основного вратаря и видят его в лице Ежова, с которым 1 мая подпишут контракт на один сезон», — сообщил источник.

Контракт хоккеиста Ильи Ежова с «Ладой» действует до 30 апреля этого года, после чего он получит статус неограниченно свободного агента и сможет свободно перейти в любой другой клуб.

Лада
Новости Матчи Состав Статистика
Нефтехимик
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин